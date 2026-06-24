Como o Espírito Santo avança na disputa nacional por investimentos

O Espírito Santo vem consolidando, nos últimos anos, uma posição de destaque no cenário nacional de atração de investimentos. Com localização estratégica, segurança jurídica, infraestrutura logística integrada e capacidade institucional reconhecida, o Estado passou a ocupar espaço relevante na rota de empresas nacionais e internacionais que buscam competitividade, eficiência operacional e previsibilidade para novos negócios.





Esse avanço é exatamente o resultado da combinação entre planejamento, articulação institucional e construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a atuação da NOVA ES – Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo – tem sido decisiva ao liderar esforços para posicionar o Estado entre os mais competitivos do país na instalação e expansão de empreendimentos.



