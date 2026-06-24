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Christiane Menezes

Artigo de Opinião

É gerente de Inteligência e Negócios da NOVA ES
Christiane Menezes

Como o Espírito Santo avança na disputa nacional por investimentos

Com localização estratégica, segurança jurídica, infraestrutura logística integrada e capacidade institucional reconhecida, o Estado passou a ocupar espaço relevante na rota de empresas nacionais e internacionais
Christiane Menezes
É gerente de Inteligência e Negócios da NOVA ES

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 14:39

Publicado em 

24 jun 2026 às 14:39

O Espírito Santo vem consolidando, nos últimos anos, uma posição de destaque no cenário nacional de atração de investimentos. Com localização estratégica, segurança jurídica, infraestrutura logística integrada e capacidade institucional reconhecida, o Estado passou a ocupar espaço relevante na rota de empresas nacionais e internacionais que buscam competitividade, eficiência operacional e previsibilidade para novos negócios.


Esse avanço é exatamente o resultado da combinação entre planejamento, articulação institucional e construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a atuação da NOVA ES – Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo – tem sido decisiva ao liderar esforços para posicionar o Estado entre os mais competitivos do país na instalação e expansão de empreendimentos.


A agência atua como ponto de entrada de investimentos no Estado, acompanhando e trabalhando junto aos investidores nas etapas do processo, desde a identificação de oportunidades até a implantação das operações. 

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O modelo reduz burocracias, acelera interlocuções e cria maior integração entre empresas e poder público, um diferencial cada vez mais valorizado em um ambiente econômico marcado pela alta competitividade entre estados e países.


A vocação logística capixaba continua sendo um dos pilares desse crescimento. A localização privilegiada, com acesso facilitado aos principais centros consumidores brasileiros, possui uma estrutura integrada composta por portos, rodovias, ferrovias e aeroportos, permitindo maior eficiência no escoamento de cargas e nas operações de comércio exterior.


O complexo portuário capixaba ocupa posição estratégica na movimentação de minério, celulose, combustíveis, fertilizantes, grãos e contêineres, fortalecendo o estado como uma plataforma logística estratégica para importação e exportação. 


Além disso, novos projetos ampliam essa capacidade. Iniciativas como o lançamento do Parklog Sul Capixaba, por exemplo, reforçam a integração entre armazenagem, mobilidade, desenvolvimento regional e infraestrutura para atração de novos empreendimentos.


Outro diferencial está na capacidade do Estado de combinar sua tradição logística com oportunidades ligadas à chamada nova economia. O Espírito Santo avança em setores estratégicos como transição energética, gás natural, combustíveis sustentáveis, indústria verde, inovação, tecnologia e setor automobilístico. 


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Essa diversificação amplia o potencial de crescimento e demonstra que o mercado capixaba está preparado para os desafios da dinâmica econômica global.


Nos últimos anos, o Espírito Santo também ganhou reconhecimento nacional por sua responsabilidade fiscal e estabilidade institucional. O Estado mantém indicadores positivos de gestão pública, equilíbrio fiscal e capacidade de investimento, fatores essenciais para transmitir segurança ao mercado. 


Soma-se a isso a existência de um Fundo Soberano reconhecido internacionalmente, mecanismo que fortalece a capacidade de planejamento de longo prazo e amplia a confiança de investidores.


Com esse cenário estimulante, o trabalho da NOVA ES é transformar potencial em investimentos concretos, atuando com inteligência de mercado, articulação institucional e acompanhamento próximo ao investidor. 


Assim, o Espírito Santo fortalece seu posicionamento para acompanhar as transformações econômicas e avançar em setores estratégicos para o futuro.

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