Reunião de uma hora custa quanto para a sua empresa?

Relatório da Microsoft, no Work Trend Index 2023, aponta que colaboradores são interrompidos, em média, a cada poucos minutos no ambiente digital, o que fragmenta a atenção e reduz a profundidade do trabalho. Assim, o custo real inclui o tempo necessário para retomar o foco após a reunião.





A neurociência esclarece o impacto. Estudos conduzidos por Gloria Mark mostram que, após uma interrupção, o cérebro leva cerca de 20 a 25 minutos para recuperar o nível de concentração anterior.





Portanto, uma reunião de uma hora pode gerar, na prática, quase o dobro de tempo improdutivo quando se considera a perda e a retomada de foco.





Frédéric Bastiat, em "O que se vê e o que não se vê", descreveu há quase dois séculos a falácia que define esse problema: tende-se a calcular apenas o efeito imediato e visível de uma decisão, ignorando os efeitos secundários e invisíveis que se desdobram dela.





Aplicada ao ambiente corporativo, a lógica é exata. O que se vê em uma reunião é a hora marcada na agenda. O que não se vê é a fadiga acumulada, o foco fragmentado, as decisões adiadas e o trabalho profundo que deixou de ser feito. O efeito não é imediato, mas acumulativo.





Há ainda o custo de oportunidade. Enquanto profissionais estão em reunião, deixam de executar atividades que geram resultado direto. Relatório da McKinsey & Company, em estudo de 2024, indica que executivos passam parcela significativa do tempo semanal em reuniões, muitas delas com baixa clareza de objetivo. Logo, não se trata apenas de tempo gasto, mas de valor que deixa de ser produzido.