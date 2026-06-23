Reunião de uma hora custa quanto para a sua empresa?

Uma reunião de uma hora não custa apenas sessenta minutos; ela consome energia cognitiva, desloca prioridades e deteriora a qualidade das decisões subsequentes. Reuniões sem propósito definido não são neutras, são caras, e o custo cresce de forma invisível à medida que se repetem.
Portanto, discutir eficiência sem medir o impacto das reuniões é negligenciar uma das maiores fontes de desperdício organizacional.
O cálculo é simples. Considere dez participantes, com custo médio hora de R$ 100 por profissional. Em termos diretos, uma reunião de uma hora custa R$ 1.000. Entretanto, esse número é apenas a superfície.
Relatório da Microsoft, no Work Trend Index 2023, aponta que colaboradores são interrompidos, em média, a cada poucos minutos no ambiente digital, o que fragmenta a atenção e reduz a profundidade do trabalho. Assim, o custo real inclui o tempo necessário para retomar o foco após a reunião.
A neurociência esclarece o impacto. Estudos conduzidos por Gloria Mark mostram que, após uma interrupção, o cérebro leva cerca de 20 a 25 minutos para recuperar o nível de concentração anterior.
Portanto, uma reunião de uma hora pode gerar, na prática, quase o dobro de tempo improdutivo quando se considera a perda e a retomada de foco.
Frédéric Bastiat, em "O que se vê e o que não se vê", descreveu há quase dois séculos a falácia que define esse problema: tende-se a calcular apenas o efeito imediato e visível de uma decisão, ignorando os efeitos secundários e invisíveis que se desdobram dela.
Aplicada ao ambiente corporativo, a lógica é exata. O que se vê em uma reunião é a hora marcada na agenda. O que não se vê é a fadiga acumulada, o foco fragmentado, as decisões adiadas e o trabalho profundo que deixou de ser feito. O efeito não é imediato, mas acumulativo.
Há ainda o custo de oportunidade. Enquanto profissionais estão em reunião, deixam de executar atividades que geram resultado direto. Relatório da McKinsey & Company, em estudo de 2024, indica que executivos passam parcela significativa do tempo semanal em reuniões, muitas delas com baixa clareza de objetivo. Logo, não se trata apenas de tempo gasto, mas de valor que deixa de ser produzido.
O problema central não é a reunião em si, mas sua ausência de critério. Reuniões necessárias alinham, decidem e destravam processos. Reuniões desnecessárias diluem responsabilidade, alongam decisões e criam a sensação de trabalho sem avanço real. A diferença está na intenção e na estrutura.
Algumas práticas tornam-se, então, indispensáveis. Definir com precisão o objetivo da reunião antes de convocá-la, limitar participantes àqueles que efetivamente contribuem para a decisão, estabelecer um tempo compatível com o tema em vez da padronização automática de uma hora e encerrar com decisões claras e responsáveis designados, sem ambiguidades.
Líderes precisam assumir responsabilidade individual sobre o tempo coletivo. Convocar uma reunião não é um ato neutro, é uma decisão que impacta diretamente a produtividade da equipe e o uso de um recurso que pertence à organização.
Sem esse cuidado, o excesso de reuniões passa a ser sintoma de gestão deficiente, não de necessidade operacional.
O custo de uma reunião não pode ser medido apenas em horas, mas em impacto sobre atenção, decisão e resultado. O gestor que não calcula esse custo compromete a eficiência da própria equipe.
No fim, reduzir reuniões não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar com mais critério e responsabilidade. Porque tempo, como lembrava Bastiat, é justamente aquilo que não se vê desaparecer.