Descarbonização: uma agenda de desenvolvimento para o Espírito Santo

A experiência internacional demonstra que a transição energética e produtiva depende de três elementos fundamentais: planejamento, inovação e financiamento. Sem instrumentos financeiros adequados, projetos sustentáveis permanecem no campo das intenções.





Por isso, o acesso ao crédito e a mecanismos capazes de mobilizar investimentos é uma das condições essenciais para acelerar essa transformação.





Com esse objetivo, o Espírito Santo estruturou o Fundo de Descarbonização, uma iniciativa pioneira que posiciona o Estado na vanguarda das finanças verdes no Brasil. O modelo tem uma característica particularmente relevante: transforma recursos oriundos da cadeia dos combustíveis fósseis em investimentos voltados para energias renováveis, eficiência energética, agricultura sustentável, biocombustíveis e tecnologias limpas, criando um círculo virtuoso de desenvolvimento sustentável.





O Fundo de Descarbonização do Espírito Santo foi concebido com base em três pilares que garantem sua robustez e capacidade de gerar resultados concretos. O primeiro pilar é o modelo de blended finance, que combina recursos públicos e privados para ampliar a oferta de crédito a projetos sustentáveis, destacando que esses recursos privados passam a participar de uma política pública crucial.





A estrutura incorpora mecanismos de mitigação de riscos que permitem atrair diferentes perfis de investidores, potencializando a capacidade de financiamento da transição verde.





Nesse contexto, a atuação do Bandes, em conjunto com a gestão especializada da BTG Pactual Asset, fortalece a mobilização de capital para projetos alinhados às novas demandas da economia de baixo carbono.