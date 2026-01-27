BTG quase dobra tamanho do Fundo de Descarbonização do Estado

Nesta terça (27), o governo do Espírito Santo e o banco BTG Pactual assinam, no Palácio Anchieta, o acordo que oficializa a gestão do Fundo Estadual de Descarbonização pela instituição financeira. Em julho do ano passado, o BTG foi escolhido via licitação e, após a conclusão da fase de diligências, passa agora a assumir a operação do fundo.

A principal novidade é a captação de R$ 400 milhões pelo banco, elevando o volume total do fundo para R$ 900 milhões, quase o dobro dos R$ 500 milhões inicialmente aportados pelo governo capixaba, por meio do Fundo Soberano. Esta é a primeira vez que investimentos realizados via Fundo Soberano recebem recursos de um terceiro. Ouça os detalhes com Abdo Filho nesta edição de Economia e Negócios!