Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

BTG quase dobra tamanho do Fundo de Descarbonização do Estado

Esse é o assunto do comentarista Abdo Filho

Publicado em 27 de Janeiro de 2026 às 10:46

Publicado em 

27 jan 2026 às 10:46
Banco BTG Pactual
Banco BTG Pactual Crédito: Divulgação BTG Pactual
Nesta terça (27), o governo do Espírito Santo e o banco BTG Pactual assinam, no Palácio Anchieta, o acordo que oficializa a gestão do Fundo Estadual de Descarbonização pela instituição financeira. Em julho do ano passado, o BTG foi escolhido via licitação e, após a conclusão da fase de diligências, passa agora a assumir a operação do fundo.
A principal novidade é a captação de R$ 400 milhões pelo banco, elevando o volume total do fundo para R$ 900 milhões, quase o dobro dos R$ 500 milhões inicialmente aportados pelo governo capixaba, por meio do Fundo Soberano. Esta é a primeira vez que investimentos realizados via Fundo Soberano recebem recursos de um terceiro. Ouça os detalhes com Abdo Filho nesta edição de Economia e Negócios!
CBN - Economia e Negócios - 27-01-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados