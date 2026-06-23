Supermercados e shoppings do ES fecham mais cedo na quarta (24)

Os supermercados e shoppings do Espírito Santo terão o horário de funcionamento alterado na quarta-feira (24) devido ao jogo do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo.





As grandes redes de supermercados fecharão uma hora antes do início da partida, marcada para as 19h, e não reabrirão após o apito final.





Os shoppings também vão adotar a mesma medida de encerrar as atividades uma hora antes do confronto, embora alguns tenham optado pelo fechamento facultativo das unidades.