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Copa do Mundo

Supermercados e shoppings do ES fecham mais cedo na quarta (24)

As grandes redes de supermercados fecharão uma hora antes do início do jogo, marcado para as 19h, e não reabrirão após o apito final

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 16:59

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

23 jun 2026 às 16:59

Os supermercados e shoppings do Espírito Santo terão o horário de funcionamento alterado na quarta-feira (24) devido ao jogo do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo. 


As grandes redes de supermercados fecharão uma hora antes do início da partida, marcada para as 19h, e não reabrirão após o apito final.


Os shoppings também vão adotar a mesma medida de encerrar as atividades uma hora antes do confronto, embora alguns tenham optado pelo fechamento facultativo das unidades.

Programe-se

BRASIL x ESCÓCIA

Quarta-feira (24), às 19h

Confira os horários

Tabela de Supermercados
Supermercados
Quarta-feira (24) BH, Extrabom, Extraplus, Atacado Vem, Carone e Perim abertos até as 18h. Carrefour, Sam's Club e Atacadão funcionam normalmente durante a partida
Tabela de Shoppings
Shoppings
Shopping Vitória
Lojas, quiosques e Praça de Alimentação poderão fechar de forma facultativa uma hora antes do início do jogo. Não haverá necessidade de reabertura dos estabelecimentos
Shopping Norte Sul
Lojas e quiosques poderão funcionar de forma facultativa entre 18h e 22h
Shopping Praia da Costa
Lojas, quiosques e Praça de Alimentação irão funcionar até uma hora antes do início da partida do Brasil, indo até as 18h
Shopping Masterplace Mall
As lojas fecharão às 18h
Shopping Vila Velha
O shopping fechará às 18h. Não haverá reabertura após o fim do jogo
Boulevard Shopping
Lojas e quiosques irão funcionar até as 18:30. A Praça de Alimentação terá funcionamento facultativo durante a partida. A unidade não reabrirá após o jogo
Shopping Mestre Álvaro
O shopping fechará às 18h. Praça de Alimentação poderá funcionar de forma facultativa, de acordo com cada estabelecimento e conforme demanda
Shopping Montserrat
O shopping fechará às 18h. A Praça de Alimentação funcionará normalmente
Shopping Moxuara
O shopping fechará às 18h. Praça de Alimentação poderá funcionar de forma facultativa, de acordo com cada estabelecimento e conforme demanda

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