Supermercados e shoppings do ES fecham mais cedo na quarta (24)

Os supermercados e shoppings do Espírito Santo terão o horário de funcionamento alterado na quarta-feira (24) devido ao jogo do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo.
As grandes redes de supermercados fecharão uma hora antes do início da partida, marcada para as 19h, e não reabrirão após o apito final.
Os shoppings também vão adotar a mesma medida de encerrar as atividades uma hora antes do confronto, embora alguns tenham optado pelo fechamento facultativo das unidades.
Programe-se
BRASIL x ESCÓCIA
Quarta-feira (24), às 19h
Confira os horários
|Supermercados
|Quarta-feira (24)
|BH, Extrabom, Extraplus, Atacado Vem, Carone e Perim abertos até as 18h. Carrefour, Sam's Club e Atacadão funcionam normalmente durante a partida
|Shoppings
|Shopping Vitória
|Lojas, quiosques e Praça de Alimentação poderão fechar de forma facultativa uma hora antes do início do jogo. Não haverá necessidade de reabertura dos estabelecimentos
|Shopping Norte Sul
|Lojas e quiosques poderão funcionar de forma facultativa entre 18h e 22h
|Shopping Praia da Costa
|Lojas, quiosques e Praça de Alimentação irão funcionar até uma hora antes do início da partida do Brasil, indo até as 18h
|Shopping Masterplace Mall
|As lojas fecharão às 18h
|Shopping Vila Velha
|O shopping fechará às 18h. Não haverá reabertura após o fim do jogo
|Boulevard Shopping
|Lojas e quiosques irão funcionar até as 18:30. A Praça de Alimentação terá funcionamento facultativo durante a partida. A unidade não reabrirá após o jogo
|Shopping Mestre Álvaro
|O shopping fechará às 18h. Praça de Alimentação poderá funcionar de forma facultativa, de acordo com cada estabelecimento e conforme demanda
|Shopping Montserrat
|O shopping fechará às 18h. A Praça de Alimentação funcionará normalmente
|Shopping Moxuara
|O shopping fechará às 18h. Praça de Alimentação poderá funcionar de forma facultativa, de acordo com cada estabelecimento e conforme demanda