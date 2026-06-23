Pinguins aparecem em praia de Marataízes no Sul do Espírito Santo

Eles estão de volta! Dois pinguins-de-magalhães apareceram nas águas da praia da Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (23). O banhista Ronan Campos registrou a cena e compartilhou o vídeo com A Gazeta.
É comum que os animais apareçam no litoral capixaba durante o inverno. No entanto, o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) orienta que as pessoas nunca toquem nos pinguins. Caso o animal esteja na areia, a recomendação é cobri-lo com uma toalha seca e acionar os órgãos de resgate.
Os dois pinguins foram recolhidos e levados para a sede do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), em Anchieta, responsável pelos resgates no litoral sul capixaba. Especialistas afirmam que esses animais são, em sua maioria, da Patagônia, de onde saem em busca de alimento, mas alguns se perdem e acabam chegando a praias brasileiras.