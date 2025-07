Migração de inverno

Mais de 30 pinguins já foram resgatados no litoral do ES em 13 dias

Um deles foi encontrado com vida em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (20); ele e outros três se recuperam no Ipram, em Vila Velha

Publicado em 21 de julho de 2025 às 13:56

pinguim foi resgatado das praias da barra, em Marataízes Crédito: Leonardo Armingo/ Guarda Vidas de Marataízes

Mais de 30 pinguins-de-magalhães foram encontrados na costa capixaba de 9 a 21 de julho deste ano, segundo balanço do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram). A instituição disse que, dos 32 animais, muitos morreram por complicações de saúde. Na tarde de domingo (20), mais um foi resgatado na Praia da Barra, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Esse pinguim e outros três se recuperam no Ipram, em Vila Velha. >

O instituto divulgou que todos os pinguins resgatados eram jovens, com menos de um ano, e estavam em sua primeira migração de inverno. Nativos da Patagônia e da Argentina, os pinguins dessa espécie migram para o norte durante o inverno em busca de alimento e águas mais quentes, podendo ser vistos até no litoral do Brasil. >

Dos 32 pinguins resgatados até domingo, 17 foram encontrados já sem vida, e outras morreram nas primeiras horas após o resgate. O diretor do Ipram, Luiz Felipe Mayorga, disse que as aves que morreram apresentaram infecções graves. Mas nenhuma, segundo ele, tinha sintomas de gripe aviária. “Temos quatro em recuperação. Eles passam meses em tratamento até estarem prontos para soltura, o que deve acontecer também em grupos, pois são animais extremamente agregados”, explicou. >

Resgate dos pinguins

O diretor do Ipram orienta que, caso as pessoas se deparem com o animal na praia, devem apenas colocar uma toalha seca sobre o animal. Não se deve tocar ou colocar as aves em caixas. Além disso, também precisam acionar os órgãos de resgate para cuidar da ave. >

>

Três instituições são responsáveis pelos resgates no Espírito Santo: Projeto Tamar em São Mateus, Linhares e Grande Vitória; o Ipram em Conceição da Barra, Aracruz, Fundão e Serra; e IPCMar em todo o litoral sul, de Guarapari a Presidente Kennedy. Se você encontrar um pinguim encalhado vivo ou morto no Espírito Santo, ligue para o PMP no número 0800 991 4800.>

