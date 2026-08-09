Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/08/2026

Ao longo do dia, você precisará organizar melhor a rotina para dar conta das responsabilidades sem comprometer o bem-estar. Algumas tarefas poderão exigir mais esforço do que o previsto; nesse sentido, será importante fugir da sobrecarga e da vontade de resolver tudo ao mesmo tempo. Por isso, estabeleça prioridades, administre bem o tempo e mantenha a disciplina para preservar a produtividade sem abrir mão do equilíbrio.