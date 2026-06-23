Serralheiro encosta vergalhão na rede elétrica e morre em Cariacica

Um serralheiro de 56 anos morreu eletrocutado durante o trabalho em uma obra em Cariacica Sede, na Grande Vitória, nesta terça-feira (23). Colegas informaram que a vítima, identificada como Sergio de Lucas, sofreu uma descarga elétrica após o vergalhão que segurava tocar a rede de alta tensão.
O pedreiro Geazeni Moura contou que trabalhava com Sergio na obra havia cerca de 30 dias e que o serviço do colega terminaria nesta semana.
Segundo Geazeni, Sergio instalava uma peça de travamento do telhado quando o vergalhão tocou a rede elétrica. "Eu estava rebocando o banheiro quando ouvi um barulho muito forte, como se dois caminhões tivessem batido de frente. Saí e vi Sergio caído", relatou o pedreiro.
Ainda segundo o colega, Sergio morava no mesmo bairro onde ocorreu o acidente e deixa uma filha adolescente.
A concessionária de energia elétrica EDP alertou que, por segurança, reformas e construções não devem ser realizadas próximas à rede elétrica. "Antes de iniciar o serviço, é possível acionar a distribuidora e solicitar o afastamento dos cabos", informou a empresa. Questionada se houve interrupção no fornecimento de energia na região, a concessionária não respondeu.
O corpo de Sergio foi encaminhado pela Polícia Científica ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).