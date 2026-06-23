Serralheiro encosta vergalhão na rede elétrica e morre em Cariacica

Um serralheiro de 56 anos morreu eletrocutado durante o trabalho em uma obra em Cariacica Sede, na Grande Vitória, nesta terça-feira (23). Colegas informaram que a vítima, identificada como Sergio de Lucas, sofreu uma descarga elétrica após o vergalhão que segurava tocar a rede de alta tensão.





O pedreiro Geazeni Moura contou que trabalhava com Sergio na obra havia cerca de 30 dias e que o serviço do colega terminaria nesta semana.





Segundo Geazeni, Sergio instalava uma peça de travamento do telhado quando o vergalhão tocou a rede elétrica. "Eu estava rebocando o banheiro quando ouvi um barulho muito forte, como se dois caminhões tivessem batido de frente. Saí e vi Sergio caído", relatou o pedreiro.





Ainda segundo o colega, Sergio morava no mesmo bairro onde ocorreu o acidente e deixa uma filha adolescente.