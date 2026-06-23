Dois detentos fogem de presídio em Marataízes durante a madrugada

Dois detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, durante a madrugada desta terça-feira (23). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a dupla conseguiu abrir o cadeado da cela e chegar à área externa da unidade, onde pulou o alambrado e correu em direção a uma área de mata.





Policiais penais realizam buscas na região, com apoio do Serviço de Inteligência Prisional, para localizar e recapturar os fugitivos.





Os detentos foram identificados como Diego dos Santos Azevedo, de 24 anos, e Luiz Guilherme Barbieri da Costa, de 27 anos.





Durante as buscas, agentes da Polícia Militar e Polícia Penal receberam a informação de que os foragidos tentaram se refugiar na casa de parentes, mas não conseguiram e novamente escaparam. Segundo a PM, eles residiam no bairro Barra de Itapemirim.