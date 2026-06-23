AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sul do ES

Dois detentos fogem de presídio em Marataízes durante a madrugada

Internos foram identificados como Diego dos Santos Azevedo e Luiz Guilherme Barbieri da Costa; buscas estão sendo feitas pela região

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 10:01

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jun 2026 às 10:01
Diego dos Santos Azevedo e Luiz Guilherme Barbieri da Costa
Diego dos Santos Azevedo e Luiz Guilherme Barbieri da Costa Crédito: Divulgação | Sejus

Dois detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, durante a madrugada desta terça-feira (23). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a dupla conseguiu abrir o cadeado da cela e chegar à área externa da unidade, onde pulou o alambrado e correu em direção a uma área de mata. 


Policiais penais realizam buscas na região, com apoio do Serviço de Inteligência Prisional, para localizar e recapturar os fugitivos.


Os detentos foram identificados como Diego dos Santos Azevedo, de 24 anos, e Luiz Guilherme Barbieri da Costa, de 27 anos. 


Durante as buscas, agentes da Polícia Militar e Polícia Penal receberam a informação de que os foragidos tentaram se refugiar na casa de parentes, mas não conseguiram e novamente escaparam. Segundo a PM, eles residiam no bairro Barra de Itapemirim.

Apurações

A Sejus também informou que irá instaurar um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. Diego estava preso desde 9 de abril do ano passado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Já Luiz Guilherme foi preso em 11 de junho de 2025 por furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio.

Veja Também 

Viaturas da Polícia Civil, PC

Policial Penal é detido por embriaguez ao volante após acidente em Marataízes

Chefe de organização criminosa é preso em operação em Marataízes

Chefe de facção criminosa é preso em operação em Marataízes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

foragidos Polícia Civil Polícia Militar Polícia Penal Sejus Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Croácia vence o Panamá por 1 a 0 na Copa do Mundo 2026
Croácia sofre pressão, mas supera Panamá para seguir viva na Copa
Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar gol em seis Copas do Mundo
Lixo acumulado no bairro Tabuazeiro, em Vitória
Greve nacional dos garis é suspensa após dois dias de paralisação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados