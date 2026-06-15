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Com CNH vencida

Policial Penal é detido por embriaguez ao volante após acidente em Marataízes

PM encontrou dois pinos de cocaína no bolso da bermuda do polcial, sendo um vazio e o outro cheio; após ser autuado, ele pagou fiança e foi liberado

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 13:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jun 2026 às 13:07

Um policial penal, de 41 anos, foi detido pela Polícia Militar na noite de domingo (14) no bairro Lagoa Funda, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de dirigir embriagado e com a carteira de habilitação (CNH) vencida. De acordo com a polícia, ele havia se envolvido em um acidente com outro carro.


Na busca pessoal e veicular, a Polícia Militar encontrou uma pistola calibre .40 com 15 munições na cintura do motorista, além disso havia dois pinos de cocaína no bolso da bermuda dele, sendo um vazio e o outro cheio. Os militares informaram que observaram sinais de embriaguez nele, como fala arrastada, odor de álcool e olhos avermelhados. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi multado.

De acordo com a PM, o veículo foi guinchado, pois estava com o licenciamento atrasado. O policial penal foi levado para a delegacia de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e por posse de drogas para consumo próprio. Após pagar fiança arbitrada pela autoridade policial, ele foi liberado.

Suspensão

Procurada sobre o servidor, a Polícia Penal disse que a investigação criminal se encontra sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio de inquérito policial regularmente instaurado. Já no âmbito administrativo, considerando as circunstâncias noticiadas, a Polícia Penal disse ter adotado medidas cautelares imediatas, dentre elas a suspensão da cautela da arma institucional do servidor.


Informou ainda que a Corregedoria da Polícia Penal acompanha o caso e vai apurar os fatos na esfera disciplinar, podendo resultar na instauração dos procedimentos administrativos cabíveis, observados o contraditório e a ampla defesa.

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