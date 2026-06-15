Policial Penal é detido por embriaguez ao volante após acidente em Marataízes

Um policial penal, de 41 anos, foi detido pela Polícia Militar na noite de domingo (14) no bairro Lagoa Funda, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de dirigir embriagado e com a carteira de habilitação (CNH) vencida. De acordo com a polícia, ele havia se envolvido em um acidente com outro carro.





Na busca pessoal e veicular, a Polícia Militar encontrou uma pistola calibre .40 com 15 munições na cintura do motorista, além disso havia dois pinos de cocaína no bolso da bermuda dele, sendo um vazio e o outro cheio. Os militares informaram que observaram sinais de embriaguez nele, como fala arrastada, odor de álcool e olhos avermelhados. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi multado.



De acordo com a PM, o veículo foi guinchado, pois estava com o licenciamento atrasado. O policial penal foi levado para a delegacia de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e por posse de drogas para consumo próprio. Após pagar fiança arbitrada pela autoridade policial, ele foi liberado.