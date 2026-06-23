Ex-esposa e filha relatam agressões e perseguição de dono de pizzaria no ES

Por anos, a comerciante Luciana Aparecida Vieira Trancoso conviveu com o medo dentro de casa, de denunciar e, mais recentemente, medo de morrer. Após 31 anos de casamento, ela decidiu colocar fim ao relacionamento e denunciar o ex-marido, Walmir Balestrero, dono de uma pizzaria no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Preso desde maio deste ano por perseguir a ex-esposa, ele também já havia sido detido em agosto do ano passado após agredir a própria filha dentro do estabelecimento da família.





Pela primeira vez, mãe e filha falaram sobre o assunto em entrevista ao apresentador do Bom Dia ES, Aurélio de Freitas, da TV Gazeta. Luciana contou que decidiu romper o silêncio para encorajar outras mulheres.





“Foram muitos anos de medo, de dúvida. Hoje não tenho mais dúvida, mais medo. Eu falando, dou força para muitas mulheres que estão passando pelo mesmo que eu. De muitos anos de angústia, de querer sair, de querer tentar uma nova vida e não conseguir. Hoje tenho força para falar: 'eu quero uma nova vida. Não quero mais viver isso. E quero seguir em paz'”, disse.





Segundo Luciana, mesmo após a separação e a divisão dos bens, o ex-marido não aceitou o fim do relacionamento. Ela afirma que passou a ser perseguida pelo empresário.





Em maio deste ano, ele foi preso em Maruípe, na Capital. No dia do fato, Walmir teria visto a ex entrando no veículo, uma caminhonete, entrou em outro carro e começou a persegui-la no trânsito. A Polícia Militar foi acionada e o comerciante acabou detido.





A policiais militares que atenderam ocorrência, Walmir afirmou que não estava perseguindo a ex, que só estava seguindo para um atacado, com objetivo de fazer compras para o estabelecimento dele, e que só queria reaver seu veículo, que alegou estar em processo judicial.