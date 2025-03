3° melhor do mundo, Fundo Soberano do ES já produz resultados

O governador Renato Casagrande divulgou em suas redes sociais que o Fundo Soberano do Espírito Santo, instituído em seu segundo mandato, foi eleito o 3º melhor do mundo e o melhor da América Latina. Essa foi a posição que alcançamos no “Ranking Global de Fundos Soberanos 2025”, que avaliou, tendo em vista critérios de transparência, estrutura e governança, 100 fundos instituídos em 69 países.



Foi conquista importantíssima para o Estado. E porque também envolve temática jurídica, senti a necessidade de escrever sobre o assunto, com o exclusivo propósito de facilitar a compreensão pelos capixabas. Além disso, o incremento de recursos que abriu caminho para a criação do Fundo Soberano deu-se a partir de ação judicial proposta pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em 2013, por meio da nossa Procuradoria de Petróleo, Mineração e Outros Recursos Naturais (PPETRO), que resultou no acordo de unificação dos campos de petróleo e gás do Parque das Baleias e o incremento de R$ 1,57 bilhão aos cofres capixabas, além do aumento do repasse da Participação Especial ao Estado.