Funses 1 já investiu R$ 37 milhões em empresas de tecnologia Crédito: Freepik

Mais quatro startups foram selecionadas para receber investimentos do Fundo Soberano do Espírito Santo . Nessa última rodada de seleção, as escolhidas foram Multifidelidade, NaPorta, Conecta e Frota 162, que vão receber, juntas, R$ 2,7 milhões do FIP Funses 1 (Fundo de Investimentos em Participações, que recebe recursos do fundo).

O Fundo Soberano foi criado a partir das receitas provenientes da exploração de petróleo e tem a TM3 Capital como gestora dos investimentos e a ACE Ventures como responsável pelo programa de aceleração

O objetivo do programa é investir e acelerar até 50 empresas em cinco anos. Com as startups eleitas para o 4º batch (lote), o fundo aportará em 22 empresas em cerca de 18 meses da iniciativa. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 37 milhões até o momento. Além do aporte financeiro, o Funses 1 iniciou o processo de aceleração, realizado pela ACE Ventures.

“Queremos fomentar o ecossistema local e transformar o Espírito Santo em um polo para startups", afirma Pedro Carneiro, Sócio e Diretor de Investimentos da ACE Ventures.

Your browser does not support the audio element. Fundo Soberano do ES investe R$ 2,7 milhões em quatro startups

As empresas selecionadas

Multifidelidade: é um ecossistema de inteligência de dados, no qual o programa de fidelidade é uma conta de pagamento, permitindo entregar recompensas de forma instantânea. É a primeira fintech acelerada com investimento pelo Funses 1.

é um ecossistema de inteligência de dados, no qual o programa de fidelidade é uma conta de pagamento, permitindo entregar recompensas de forma instantânea. É a primeira fintech acelerada com investimento pelo Funses 1. NaPorta: oferece diversos serviços de logística por meio da tecnologia para empresas, com o propósito de viabilizar as entregas das compras on-line em regiões com restrição, como favelas e periferias.



oferece diversos serviços de logística por meio da tecnologia para empresas, com o propósito de viabilizar as entregas das compras on-line em regiões com restrição, como favelas e periferias. Conecta: trabalha com uma plataforma de unified commerce, integrando as principais ferramentas para um processo de venda digital.



trabalha com uma plataforma de unified commerce, integrando as principais ferramentas para um processo de venda digital. Frota 162: é responsável pela gestão de frotas automotivas e atua com transportadoras e locadoras de veículos.



O Funses 1, inclusive, anunciou a abertura das inscrições para o programa de aceleração que contemplará startups de todo o país. O prazo para inscrição vai até o próximo dia 19 de fevereiro. As startups selecionadas participarão de uma aceleração de aproximadamente 3 meses e vão receber investimentos entre R$ 300 mil e R$ 800 mil. As inscrições podem ser realizadas pelo site.

"Desde quando apresentamos a proposta deste Fundo, tínhamos a convicção que o Estado do Espírito Santo precisava não só de investimentos em empresas mais consolidadas, mas também de aceleração para empresas em estágio inicial, que podem, eventualmente, receber investimentos subsequentes pelo próprio fundo", afirma Felipe Marcondes de Mattos, sócio e diretor de VC da TM3 Capital.

"Agora temos essa responsabilidade de selecionar e trabalhar em conjunto com esses empreendedores para, quem sabe um dia, eles se transformarem em mais unicórnios para o Brasil”, pontua Pedro Carneiro, sócio e diretor de Investimentos da ACE Ventures.

Requisitos

O capital investido pelo Funses 1 deverá ser destinado às empresas de tecnologia que cumpram pelo menos um dos três critérios: