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InsightES

Empresas e governo unem forças para o ES ter mil startups até 2030

Processo para acelerar o desenvolvimento de empresas inovadoras no Estado foi um dos temas da Semana de Inovação Capixaba, na Rede Gazeta
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

16 out 2023 às 22:27

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 22:27

InsightES realizado no CET da Rede Gazeta
Participantes do painel Desafios e Oportunidades do Ecossistema Capixaba de Inovação, no Insight ES Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo vive um movimento para acelerar o desenvolvimento de empresas de inovação. Com a união de forças entre setor produtivo, governo estadual, instituições acadêmicas, entre outras entidades, a meta é contribuir para o surgimento de um novo ciclo econômico para a sociedade capixaba, com parcerias que ajudem o Estado a ter 1 mil startups até 2030.
Esse plano, que faz parte da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), foi uma das iniciativas apresentadas durante o painel Desafios e Oportunidades do Ecossistema Capixaba de Inovação, durante o primeiro dia do InsightES - Semana de Inovação Capixaba, realizado na Rede Gazeta, em Vitória, nesta segunda-feira (16). O evento segue até a próxima sexta-feira (20).
O evento foi mediado por Maíra do Vale, consultora de Estratégia e Inovação, e ainda contou com Andrea Simões, gestora de relacionamento da ArcelorMittal; o secretário da Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Bruno Lamas; Pablo Oliveira, CEO da Startup Em Busca do Vinho; e Valcemiro Nossa, presidente da Fucape Business School.
Conforme destacou Bruno Lamas, estão aportados mais de R$ 120 milhões de recursos estaduais somente para o fomento a pesquisas, desenvolvimento e educação, em um portfólio de 43 projetos. O secretário, porém, apontou um desafio enfrentado nessa nova fase inovadora. “Precisamos fazer com que as empresas do Estado acreditem nas nossas startups. Acreditar que existe a solução”, destacou.
Para encontrar soluções, os participantes do painel destacaram que é necessário ter atenção aos movimentos que acontecem no cenário capixaba, afinal podem apresentar o ponto de partida: o problema. “Temos que estar conectados com o que está acontecendo ao nosso redor”, reforçou Valcemiro Nossa, presidente da Fucape Business School.
InsightES realizado no CET da Rede Gazeta
Personalidades do mercado capixaba estiverem presentes na Rede Gazeta para um bate-papo sobre inovação Crédito: Vitor Jubini

INTEGRAR ESPAÇOS INOVADORES

Existe todo um ecossistema que abriga startups, como um "hub", por exemplo. Durante o painel, os debatedores participantes explicaram que, para fazer parte desses espaços, é preciso, inicialmente, ter um projeto. “Primeiro de tudo é trabalhar sua ideia e ver se ela tem condições de ir adiante”, relatou Pablo Oliveira, CEO da Startup Em Busca do Vinho.
Isso implica na criação de uma startup, já que é preciso definir o público, analisar um problema e apresentar uma solução. Empresas privadas e públicas têm aberto portas, permitindo a integração de startups – seja através de editais, seja por meio de incentivos.
Para Maíra do Vale, consultora de Estratégia e Inovação, é importante ter ambientes que permitam trocas para que os processos inovadores possam avançar. “A inovação só vai à frente se estivermos abertos a espaços de conexões”, apontou.
Este fato impacta diretamente nas metas do governo do Estado para 2030 e permite que o Espírito Santo se consolide no ecossistema da inovação. “A gente acredita na forma do ecossistema. Juntos, a gente vai mais longe”, comentou Andrea Simões, gestora de relacionamento da ArcelorMittal.
Vitor Gregório é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pela editor Weber Caldas.

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