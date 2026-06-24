A guerra fiscal morreu, a guerra da infraestrutura já começou

O Espírito Santo reúne condições particularmente favoráveis para se destacar nesse novo cenário. O Estado consolidou, ao longo dos últimos anos, uma reconhecida trajetória de responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas públicas e segurança institucional. Essa solidez cria as bases necessárias para uma agenda consistente de investimentos e parcerias voltadas ao desenvolvimento da infraestrutura.





Além disso, a localização estratégica do Espírito Santo, sua vocação logística, a presença de importantes complexos portuários, sua conexão com os principais mercados consumidores do país e o potencial de expansão de projetos estruturantes oferecem vantagens competitivas relevantes para o ciclo econômico que se aproxima.





O futuro da competição federativa será cada vez menos tributário e cada vez mais logístico. A reforma tributária não encerrará a competição entre os estados. Apenas mudará o campo de batalha.





Os incentivos fiscais perderão relevância, mas investidores continuarão escolhendo onde produzir, armazenar, exportar e gerar empregos. E essa escolha será cada vez mais influenciada pela qualidade da infraestrutura disponível.





Nesse novo cenário, não vencerão os estados que oferecerem os maiores benefícios tributários, mas aqueles capazes de garantir os menores custos logísticos, maior eficiência operacional e melhores condições para os negócios.





O Espírito Santo entra nessa disputa em posição privilegiada. Enquanto muitos ainda precisarão construir as bases de sua competitividade, o Estado já dispõe de ativos logísticos estratégicos, reconhecida solidez fiscal e uma agenda consistente de investimentos e parcerias. Se a próxima guerra federativa será travada na infraestrutura, o Espírito Santo não está se preparando para ela: já está em campo.