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Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa e quem será o adversário? Os cenários de cada resultado nas oitavas-de-final

Após classificação difícil e no último minuto contra o Japão, Seleção enfrentará vencedor de Costa do Marfim x Noruega, no próximo domingo, às 17h

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 16:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 jun 2026 às 16:35
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Após a sofrida classificação contra o Japão nesta segunda-feira (29/6), o Brasil avançou para as oitavas-de-final da Copa do Mundo.
A Seleção volta a campo no domingo (5/7), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey. O adversário será o vencedor do confronto Costa do Marfim x Noruega, partida que será realizada na terça-feira (30/6) às 14h.
Pelo retrospecto, o adversário que pode oferecer mais dificuldade ao Brasil na segunda fase é a Holanda. As duas seleções se enfrentaram 12 vezes, com equilíbrio absoluto: quatro vitórias para cada lado e quatro empates. Além disso, os holandeses chegam como a seleção mais bem posicionada do grupo no ranking da Fifa.
Já a Suécia fez a campanha mais instável para garantir a vaga na Copa do Mundo e tem histórico negativo contra o Brasil, tendo vencido a Seleção pela última vez em 1989.
O Japão, por sua vez, soma apenas uma vitória sobre os brasileiros, mas recente: em amistoso disputado em outubro do ano passado.
Confira os cenários com cada um dos possíveis adversários do Brasil na próxima fase.

Brasil x Noruega

Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Na Copa de 2026, a seleção norueguesa disputou o Grupo I e teve uma campanha tranquila na fase inicial - até enfrentar a favorita França.
A equipe venceu o Iraque por 4 x 1 na estreia e superou o Senegal por 3 x 2, garantindo classificação antecipada ao mata-mata.
Na última rodada, foi derrotada pela França por 4 x 1 e terminou como vice-líder do grupo.
Em Copas do Mundo, Brasil e Noruega se enfrentaram apenas uma vez, na edição de 1998, na fase de grupos - e os noruegueses levaram a melhor, vencendo por 2 x 1.
Considerando todos os jogos oficiais entre as seleções principais, o retrospecto também favorece a Noruega. Em quatro partidas disputadas, os europeus acumulam 2 vitórias, enquanto ocorreram 2 empates e o Brasil não venceu nenhuma vez (0 vitórias, 2 empates e 2 derrotas).

Brasil x Costa do Marfim

Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Assim como a Noruega, a Costa do Marfim concluiu a fase de grupos da Copa com 2 vitórias e uma derrota.
A equipe venceu o Equador por 1 x 0 na estreia e superou Curaçao por 2 x 0 na última rodada, mas foi derrotada pela Alemanha por 2 x 1.
Com esses resultados, encerrou a fase de grupos com 2 vitórias e 1 derrota, somando seis pontos e garantindo classificação para o mata-mata como segunda colocada do grupo.
Brasil e Costa do Marfim se enfrentaram apenas uma vez na história das Copas do Mundo, no torneio de 2010. Nesse único confronto, a seleção brasileira levou a melhor, vencendo por 3 x 1. Foi o único confronto oficial entre essas seleções.

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