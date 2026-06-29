Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 29 de junho a 05 de julho de 2026

Novas produções chegam ao catálogo do streaming com histórias de suspense, drama, ficção científica e muito mais Crédito: Imagem: Hamara | Shutterstock

Mistérios, conspirações e realidades alternativas marcam as estreias da semana na Netflix. Entre os dias 29 de junho e 5 de julho, a plataforma reúne produções que transitam entre suspense, drama histórico, comédia e ficção científica, com narrativas que exploram segredos, escolhas e destinos inesperados. Com diferentes gêneros e produções de diversos países, os lançamentos prometem proporcionar ótimas maratonas e agradar públicos de todas as idades.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam esta semana na Netflix!

1. Enola Holmes 3 – 01/07

No filme “Enola Holmes 3”, a jovem detetive busca o irmão desaparecido e se vê no centro de sua investigação mais perigosa, dividida entre coração e razão Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Em “Enola Holmes 3”, a jovem detetive interpretada por Millie Bobby Brown embarca para Malta acreditando que viverá uma nova fase do relacionamento ao lado de Lord Tewkesbury. No entanto, seus planos mudam completamente quando descobre que seu irmão, Sherlock Holmes, foi sequestrado. Determinada a encontrá-lo, Enola embarca na investigação mais perigosa de sua trajetória e passa a seguir pistas que a levam a uma conspiração repleta de desafios. Ao longo da jornada, ela precisa equilibrar seus sonhos pessoais com sua vocação como investigadora.

2. O Verão de 1936 – 01/07

Em “O Verão de 1936”, quatro mulheres se veem ligadas a um assassinato na Riviera Francesa em meio a tensões sociais e segredos ocultos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Ambientada na cidade de Nice, a série “O Verão de 1936” acompanha um momento de transformação social na França, quando trabalhadores passam a aproveitar as primeiras férias remuneradas ao lado da elite que frequentava a Riviera Francesa. Nesse cenário de contrastes, um assassinato ocorrido em um luxuoso hotel une quatro mulheres de origens completamente diferentes. À medida que a investigação avança, segredos, conflitos e mentiras vêm à tona, enquanto a polícia tenta entender o que levou as protagonistas a se envolverem no crime.

3. Vapor Humano – 02/07

Na série “Vapor Humano”, um criminoso capaz de se transformar em vapor espalha terror no Japão com uma sequência de crimes sem explicação Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Inspirada no clássico filme da Toho lançado em 1960, “Vapor Humano” apresenta uma história inédita centrada em uma sequência de crimes que desafia qualquer explicação. Tudo começa quando um comentarista explode durante uma transmissão ao vivo, dando início a uma série de assassinatos desencadeados por um criminoso capaz de desaparecer no ar ao se transformar em vapor. Sem conseguir identificar o responsável, investigadores e jornalistas acompanham o caso enquanto o medo toma conta do país.

4. Super Subbu – 02/07

Em “Super Subbu”, um professor inexperiente dá aulas de educação sexual em uma vila e enfrenta situações caóticas e divertidas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Na série “Super Subbu”, um jovem professor aceita dar aulas de educação sexual em uma pequena vila na tentativa de mudar o rumo da própria vida e escapar da influência autoritária do pai. O problema é que ele nunca teve experiências amorosas, o que torna a missão ainda mais complicada. Entre situações constrangedoras, desafios inesperados e momentos de humor, o protagonista tenta cumprir seu trabalho enquanto também busca realizar seus sonhos e viver um romance.

5. A Luz do Futuro – 05/07

No anime “A Luz do Futuro”, dois jovens unem forças e embarcam em uma jornada de perdas, sonhos e futuros possíveis Crédito: Imagem: Reprodução digital | Kyoto Animation e Netflix

Em uma realidade alternativa do início do século XX, “A Luz do Futuro” se passa durante a era Meiji, período em que o Japão se abre ao Ocidente e a eletricidade começa a transformar o país. A trama acompanha Kihachi Sakamoto, um jovem que vive o luto pela perda do irmão, e Inako Momokawa, uma garota que tenta lidar com conflitos pessoais do passado.