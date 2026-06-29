Tire dúvidas sobre o Desenrola lançado para estimular bons pagadores





Para isso, o trabalhador pode consultar diretamente o seu banco por meio dos canais oficiais. Caso o banco opte por não participar do Desenrola Adimplentes, é possível renegociar a dívida em uma instituição financeira que esteja no programa, desde que o trabalhador seja aprovado na análise de risco de crédito da instituição.

O trabalhador autônomo, MEI (Microempreendedor Individual) ou informal consegue contratar a linha de crédito nos bancos. Até agora, estão confirmados Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, mas outras instituições financeiras também poderão aderir ao programa.