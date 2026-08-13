5 decisões que empresários devem tomar agora para crescer em 2027

Uma das primeiras análises é verificar se a maneira como a empresa se apresenta ainda corresponde ao espaço que pretende ocupar no mercado. Isso envolve observar público, proposta de valor, diferenciais, comunicação e reputação. Em alguns casos, o negócio evoluiu, ampliou serviços ou conquistou novos clientes, mas continua sendo percebido da mesma maneira de anos atrás. Essa diferença entre o que a empresa se tornou e a forma como é reconhecida pode limitar novas oportunidades.