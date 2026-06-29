Governo lança Fies Empreendedor; veja como funciona a nova linha de crédito

O crédito poderá ser usado para abrir ou ampliar um negócio. Poderão contratar a linha ex-alunos que tenham mantido as últimas 36 parcelas do Fies em dia, sem renegociação nesse período.

Segundo o governo, a taxa de juros será de 11% ao ano, com limite de até R$ 80 mil para pessoas físicas e R$ 180 mil para pessoas jurídicas.

Taxa de juros do Fies Empreendedor será de 11% ao ano Agência Brasil

A medida faz parte da ampliação do Novo Desenrola Brasil. A nova linha não substitui o Desenrola Fies, lançado para renegociar dívidas em atraso com descontos de até 99%. Em vez disso, oferece crédito a beneficiários do financiamento estudantil que estão com o pagamento em dia.

A seguir, veja as principais dúvidas sobre o programa.

O QUE É O FIES EMPREENDEDOR?

É uma linha de crédito voltada a ex-estudantes que concluíram a graduação com financiamento do Fies e mantiveram o contrato em dia. O objetivo é financiar atividades empreendedoras, como abrir ou expandir um negócio.

QUEM PODERÁ CONTRATAR?

Quem foi beneficiário do Fies, pessoas físicas ou jurídicas, que tenha mantido o pagamento em dia do financiamento estudantil. No caso das empresas, ao menos um dos sócios deverá cumprir os critérios exigidos pelo programa.

O governo estima que a medida possa alcançar entre 50 mil e 125 mil pessoas, dentro de um universo de aproximadamente 500 mil beneficiários adimplentes do Fies.

QUAIS SÃO OS REQUISITOS?

Será necessário ter pago as últimas 36 parcelas do Fies em dia e não ter renegociado o contrato nesse período.

PARA QUE O DINHEIRO PODERÁ SER USADO?

Os recursos deverão ser destinados a atividades empreendedoras, como abrir, estruturar ou ampliar um negócio.

QUAL SERÁ A TAXA DE JUROS?

A taxa será de 11% ao ano, equivalente a aproximadamente 0,87% ao mês, segundo o governo.

Em uma simulação apresentada pelo Ministério da Fazenda, um empréstimo de R$ 80 mil em cinco anos teria cerca de R$ 26 mil em juros na nova linha, contra aproximadamente R$ 171 mil em um crédito pessoal não consignado.

QUAL É O VALOR MÁXIMO DO EMPRÉSTIMO?

O limite será de:

até R$ 80 mil para pessoas físicas;

até R$ 180 mil para pessoas jurídicas.

EM QUANTAS PARCELAS SERÁ POSSÍVEL PAGAR?

O prazo máximo será de:

60 meses para pessoas físicas;

96 meses para pessoas jurídicas.

Em ambos os casos, haverá possibilidade de até seis meses de carência para começar a pagar.

O FIES EMPREENDEDOR SUBSTITUI O DESENROLA FIS?

Não. Os programas têm objetivos diferentes.

O Desenrola Fies foi criado para renegociar contratos em atraso, oferecendo descontos e novas condições de pagamento aos inadimplentes. Já o Fies Empreendedor não concede perdão, desconto nem renegociação da dívida estudantil. Trata-se de uma nova linha de crédito destinada apenas aos beneficiários adimplentes.

QUEM RENEGOCIOU A DÍVIDA PELO DESENROLA FIES PODERÁ CONTRATAR?

Não. Um dos requisitos do programa é ter permanecido adimplente por pelo menos 36 meses sem renegociação das parcelas nesse período.

HAVERÁ GARANTIA PARA O EMPRÉSTIMO?

Sim. As operações contarão com garantia do FGO (Fundo Garantidor de Operações), cobrindo integralmente o valor de cada operação contratada.

QUANDO A LINHA COMEÇARÁ A FUNCIONAR?