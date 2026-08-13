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Resposta

Renan Santos diz que e-mail de Flávio foi usado para filiação ao Missão

Renan disse que desafiará Flávio a revelar quem teve acesso a mensagens

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 18:18

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

13 ago 2026 às 18:18
Renan Santos disse que Flávio quer usar o caso para abafar questões de patrimônio Divulgação

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta quinta-feira, 13, que alguém cadastrou o e-mail de Flávio Bolsonaro e solicitou uma filiação paga ao partido em nome do senador. O candidato participou do evento Blockchain.Rio, realizado na região central do Rio de Janeiro.

"O time de Flávio Bolsonaro teve acesso aos e-mails de confirmação e, dos oito e-mails enviados pelo sistema, quatro foram abertos e houve clique em link dentro do e-mail", afirmou Santos.

Na avaliação de Renan Santos, Flávio Bolsonaro estaria tentando "fazer do limão uma limonada" e abafar questões relacionadas ao seu patrimônio. O candidato também afirmou que pretende desafiar Flávio Bolsonaro a revelar quem teve acesso aos e-mails.

*O repórter viajou a convite do Blockchain.Rio.

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