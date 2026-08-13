7 práticas que podem contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável

Quando se falava em doença relacionada ao trabalho, era comum pensar primeiro em problemas físicos. Por décadas, eles fizeram parte das discussões sobre saúde e segurança no trabalho. A dinâmica profissional, porém, mudou. A dificuldade de estabelecer limites entre vida pessoal e profissional, o excesso de demandas, jornadas desgastantes e conflitos colocaram a saúde mental no centro de uma discussão antes muito mais concentrada nos riscos físicos.