Alex Escobar atualiza estado de saúde: 'Preciso de tempo'

Ainda sem previsão de retorno à televisão, Alex Escobar usou as redes sociais para falar sobre a recuperação após a cirurgia que realizou em agosto.

O jornalista, que está afastado das funções desde que passou mal durante a cobertura da Copa do Mundo, afirmou que ainda precisa de tempo para retomar a rotina, mas se mostrou confiante no tratamento.

"Passando pra dizer que ainda tenho uma estrada a percorrer até que volte tudo ao normal. Vou ficar bem, só preciso de tempo", escreveu o apresentador do Globo Esporte.

Escobar aproveitou a publicação para refletir sobre os últimos meses e contou que hoje encara o momento de maneira diferente de quando ainda não sabia o que estava acontecendo. "Já estive na escuridão de nem saber o que tinha e hoje sei o que tenho e confio nos médicos que me guiam pra superar", afirmou.

O jornalista também fez questão de agradecer às pessoas que permaneceram ao seu lado durante o período de tratamento. Segundo ele, o carinho recebido de familiares, amigos, colegas de trabalho e até de pessoas que não conhece pessoalmente tem sido importante para enfrentar a recuperação.

"Me alimento de amor em cada mensagem de amigos, de gente que nem conheço pessoalmente, de cada visita, do amor dos meus pais, da minha filha, dos meus filhos, da minha mulher que tem sido meu pilar, minha fortaleza", declarou.

O jornalista também aproveitou para mencionar o retorno de Luís Roberto ao trabalho. O narrador havia enfrentado problemas de saúde e voltou às atividades recentemente. Escobar disse que vê a retomada do colega como uma inspiração neste momento.

"Ele também teve seus desafios, grandes! E está de volta. Me inspirando", escreveu.

Apesar da saudade da televisão, Escobar deixou claro que não pretende antecipar a volta. "Volto já. Quando der, quando for o tempo certo. E quando isso acontecer, por favor, me abracem! Muito. Tô morrendo de saudade", concluiu.

O problema de saúde veio à tona em junho, quando Escobar passou mal durante uma participação no Encontro com Patrícia Poeta. Na ocasião, o jornalista estava em Nova Jersey, nos Estados Unidos, acompanhando a Copa do Mundo.