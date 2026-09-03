Entre sonhos e dúvidas: Educares 2026 reúne 1,5 mil jovens em busca de orientação profissional

Quem nunca ouviu falar da regra dos cinco segundos? Se um alimento cai no chão, basta contar até cinco para decidir se ele ainda pode ser salvo. Na era da hiperconexão, porém, a contagem é outra: três segundos podem ser suficientes para decidir se uma informação, uma imagem ou uma conversa merece a nossa atenção.





E o que há de mais importante do que atenção?





Com o tema “Foco no futuro: como ensinar, aprender e trabalhar na era da distração”, o Educares 2026 reuniu cerca de 1,5 mil jovens nesta quarta-feira (2), no Centro de Convenções de Vitória. Organizado pela Rede Gazeta, o evento colocou em debate os desafios da educação, da formação profissional e das escolhas de carreira em um cenário marcado pelo excesso de estímulos e pela hiperconexão.





A programação reuniu estudantes e professores em uma série de atividades e conversas com profissionais de diferentes áreas. Entre os assuntos discutidos estiveram orientação vocacional, desenvolvimento de carreira, habilidades do futuro, educação, tecnologia e as transformações no mercado de trabalho.





Em seu segundo ano consecutivo como mediador do evento, o ator Marcos Veras reforçou a importância de valores como respeito e ética para a construção de uma carreira.





“Eu acredito muito na prática do respeito da ética. A competição faz parte, mas eu acho que você respeitar os seus valores, a sua ética, o próximo, sem querer passar por cima de ninguém, eu acho que a vida se encarrega também de te dar o melhor. Vivemos em um mundo que é um pouco cruel, mas eu ainda sou um cara otimista”, afirma.