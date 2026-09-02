Chef Claude Troisgros comanda experiência gastronômica em Pedra Azul; veja fotos

No Rio

Carol e Ricardo Lobato, franqueados Reserva no Espirito Santo, estarão no Museu do Amanhã esta noite, no Rio de Janeiro, para celebrar os 20 anos da marca. A comemoração irá reunir grandes nomes da imprensa e da influência no Brasil, e promete colocar todos para dançar ao som de Buchecha e do DJ Malboro, dois ícones dos bailes cariocas. Quem também vai circular pelo happening é o ator Rodrigo Santoro, embaixador da marca. Os capixabas serão representados pelo RP Dudu Altoé, pela apresentadora Viviane Anselmé e por esta colunista.





Em Porto Alegre O empresário Marcelo Zanoteli, à frente da Canto a Canto Móveis, chega nesta quarta-feira (2) em Porto Alegre com destino certo: a 35ª edição da CASACOR RS. O circuito, sediado no histórico terminal do Aeroporto Salgado Filho, será ponto de encontro para uma conexão artsy capixaba. Por lá, Marcelo mapeia as novidades do design e da arquitetura nacional ao lado dos renomados profissionais do Espirito Santo Max Mello, Daniela Cuzzol e Geraldo Lino.

Sim-sim

O casamento da influenciadora Maritza Bojovski, marcado para setembro, terá a identidade visual produzida pela Nuvem Sublimação. À frente da empresa, Rachel Pires será responsável por toda a parte de personalizados e sublimados da celebração, que acontecerá na casa do pai da noiva, onde funcionava o tradicional restaurante Guaramare, em Guarapari.





Em Santa Rita do Sapucaí

Do Espírito Santo para um dos principais encontros de inovação, criatividade e tecnologia do país. Simone Marçal e Daniel Morelo, responsáveis por iniciativas como Marien Calixte Jazz Music Festival, Musin e Prêmio da Música Capixaba, participam, de 3 a 5 de setembro, do Mercado Futuro da Música (MFM) 2026, encontro voltado ao mercado da música independente que integra a programação do HackTown, em Santa Rita do Sapucaí (MG). O evento vai reunir profissionais e artistas de todo o país para discutir temas como direito autoral, distribuição, inteligência artificial na cadeia produtiva e imprensa.





Em Coimbra