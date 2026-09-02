Chef Claude Troisgros comanda experiência gastronômica em Pedra Azul; veja fotos

O ponto alto foi um jantar com o chef Claude Troigros, que utilizou as massas Nonna Mia feitas à mão nas montanhas capixabas e produtos da região, como socol, cogumelo, morangos e queijos. Já o nosso chef Juarez Campos comandou o almoço Moquecando, explorando os sabores do mar e da montanha capixabas.
A decoração ficou a cargo da Festar, de Bruna Medeiros, e a harmonização dos vinhos foi comandada pela Gran Cave, de Francielly Ramos.
Encontro nacional
Escala 6x1 e uberização em debate
Vitória será palco, entre os dias 13 e 18 de setembro, de um dos encontros mais importantes do país sobre o futuro das relações de trabalho. O 42º Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (ENAFIT) reunirá especialistas, autoridades e profissionais de todo o Brasil para discutir temas que estão no centro do debate público: inteligência artificial no mercado de trabalho, regulamentação dos aplicativos, uberização, saúde mental dos trabalhadores e o fim da escala 6x1. A programação ainda inclui discussões sobre acidentes de trabalho, combate ao trabalho infantil e os impactos das novas regras da NR-1. Entre os convidados está o professor da USP Álvaro Machado Dias, que fará uma palestra sobre os efeitos da IA no futuro das profissões. O evento acontece no Centro de Convenções de Vitória e promete colocar a capital capixaba na agenda nacional das discussões sobre trabalho e tecnologia.
Nova edição
Vem aí o Formemus 2026!
O Formemus 2026 confirmou para os dias 27 a 30 de outubro, as novas datas para a sua 8ª edição que reunirá 12 artistas e projetos de oito estados brasileiros nos showcases. A seleção traz nomes do Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e, claro, do Espírito Santo. Os capixabas serão representados por Ada Koffi, Anastácia, The Skeep e Ventura. Além dos showscases, a programação reúne conferência, painéis, rodadas de negócios, mentorias e pitching, aproximando os artistas de profissionais do mercado musical. Com acesso a atividades abertas por chamamentos públicos e gratuitos, o Formemus vai movimentar a cena cultural capixaba em outubro.
Carol e Ricardo Lobato, franqueados Reserva no Espirito Santo, estarão no Museu do Amanhã esta noite, no Rio de Janeiro, para celebrar os 20 anos da marca. A comemoração irá reunir grandes nomes da imprensa e da influência no Brasil, e promete colocar todos para dançar ao som de Buchecha e do DJ Malboro, dois ícones dos bailes cariocas. Quem também vai circular pelo happening é o ator Rodrigo Santoro, embaixador da marca. Os capixabas serão representados pelo RP Dudu Altoé, pela apresentadora Viviane Anselmé e por esta colunista.
Em Porto Alegre
O empresário Marcelo Zanoteli, à frente da Canto a Canto Móveis, chega nesta quarta-feira (2) em Porto Alegre com destino certo: a 35ª edição da CASACOR RS. O circuito, sediado no histórico terminal do Aeroporto Salgado Filho, será ponto de encontro para uma conexão artsy capixaba. Por lá, Marcelo mapeia as novidades do design e da arquitetura nacional ao lado dos renomados profissionais do Espirito Santo Max Mello, Daniela Cuzzol e Geraldo Lino.
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