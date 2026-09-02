Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Chef Claude Troisgros comanda experiência gastronômica em Pedra Azul; veja fotos
Renata Rasseli

Chef Claude Troisgros comanda experiência gastronômica em Pedra Azul; veja fotos

Lilia Mello e Clarissa Sokya receberam influenciadores do ES, Rio e São Paulo para experiência na Pousada do Lagarto e

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

02 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Lilia Mello, Claude Troigros, Juarez Campos, Bruna Medeiros e Clarissa Sokya
Lilia Mello, o chef convidado Claude Troigros, o chef capixaba Juarez Campos, Bruna Medeiros e Clarissa Sokya: experiências da boa mesa em Pedra Azul.  Visual Elevate
As empresárias Lilia Mello (Pousada Rabo do Lagarto) e Clarissa Sokya (Nonna Mia) foram as anfitriãs de um final de semana de experiências turistícas e gastronômicas com direito a almoço, jantar e visita a produtores da região de Pedra Azul. O encontro reuniu influenciadores do ES, Rio e São Paulo para divulgar o potencial da região.

O ponto alto foi um jantar com o chef Claude Troigros, que utilizou as massas Nonna Mia feitas à mão nas montanhas capixabas e produtos da região, como socol, cogumelo, morangos e queijos. Já o nosso chef Juarez Campos comandou o almoço Moquecando, explorando os sabores do mar e da montanha capixabas. 

A decoração ficou a cargo da Festar, de Bruna Medeiros, e a harmonização dos vinhos foi comandada pela Gran Cave, de Francielly Ramos.  
Em Pedra Azul
Diretor Jurídico do IBDE e sócio do escitório Finamore Simoni Advogados Bruno Finamore e sua esposa Érika Finamore
A recuperação judicial foi um dos principais temas discutidos no III Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBDE), realizado em Pedra Azul. Ministros, desembargadores, advogados e especialistas participaram dos debates sobre os desafios enfrentados por empresas em crise e as mudanças recentes na legislação. Entre os participantes esteve o advogado capixaba Bruno Finamore, que atuou como palestrante e discutiu os impactos das novas regras sobre a reorganização empresarial.  O congresso reuniu especialistas de diferentes regiões do país. Na foto: Diretor Jurídico do IBDE e sócio do escitório Finamore Simoni Advogados Bruno Finamore e sua esposa Érika Finamore. Thuanny Louzada

Encontro nacional

Escala 6x1 e uberização em debate

Vitória será palco, entre os dias 13 e 18 de setembro, de um dos encontros mais importantes do país sobre o futuro das relações de trabalho. O 42º Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (ENAFIT) reunirá especialistas, autoridades e profissionais de todo o Brasil para discutir temas que estão no centro do debate público: inteligência artificial no mercado de trabalho, regulamentação dos aplicativos, uberização, saúde mental dos trabalhadores e o fim da escala 6x1. A programação ainda inclui discussões sobre acidentes de trabalho, combate ao trabalho infantil e os impactos das novas regras da NR-1. Entre os convidados está o professor da USP Álvaro Machado Dias, que fará uma palestra sobre os efeitos da IA no futuro das profissões. O evento acontece no Centro de Convenções de Vitória e promete colocar a capital capixaba na agenda nacional das discussões sobre trabalho e tecnologia.

Encontro
A arquiteta Priscila Maciel ao lado de Dora Nossa, proprietária da Stylus Revestimentos e Acabamentos, e Camila Barsan, representante da Dexco no Espírito Santo, durante o DEX Day 2026.
A arquiteta Priscila Maciel ao lado de Dora Nossa, proprietária da Stylus Revestimentos e Acabamentos, e Camila Barsan, representante da Dexco no Espírito Santo, durante o DEX Day 2026. Divulgação

Nova edição

Vem aí o Formemus 2026!

O Formemus 2026 confirmou para os dias 27 a 30 de outubro, as novas datas para a sua 8ª edição que reunirá 12 artistas e projetos de oito estados brasileiros nos showcases. A seleção traz nomes do Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e, claro, do Espírito Santo. Os capixabas serão representados por Ada Koffi, Anastácia, The Skeep e Ventura. Além dos showscases, a programação reúne conferência, painéis, rodadas de negócios, mentorias e pitching, aproximando os artistas de profissionais do mercado musical. Com acesso a atividades abertas por chamamentos públicos e gratuitos, o Formemus vai movimentar a cena cultural capixaba em outubro.

Em São Paulo 
A CEO da Rede Wellness Club, Rachel Máximo, marcou presença na mesa-redonda sobre “Novos Modelos de Negócios na Economia do Bem-Estar” da Fitness Brasil Expo, em São Paulo. Ao lado dos sócios Leon Sayegh, diretor de Expansão, e João Paulo Máximo
A CEO da Rede Wellness Club, Rachel Máximo, marcou presença na mesa-redonda sobre “Novos Modelos de Negócios na Economia do Bem-Estar” da Fitness Brasil Expo, em São Paulo. Ao lado dos sócios Leon Sayegh, diretor de Expansão, e João Paulo Máximo, diretor de Implantação, Rachel destacou as tendências e as inovações que vêm transformando o setor. A Rede Wellness é a maior do Espírito Santo e vem ganhando destaque no mercado nacional com 28 unidades em funcionamento e planos de expansão para 100 academias. Divulgação
No Rio
Carol e Ricardo Lobato, franqueados Reserva no Espirito Santo, estarão no Museu do Amanhã esta noite, no Rio de Janeiro, para celebrar os 20 anos da marca. A comemoração irá reunir grandes nomes da imprensa e da influência no Brasil, e promete colocar todos para dançar ao som de Buchecha e do DJ Malboro, dois ícones dos bailes cariocas. Quem também vai circular pelo happening é o ator Rodrigo Santoro, embaixador da marca.  Os capixabas serão representados pelo RP Dudu Altoé, pela apresentadora Viviane Anselmé e por esta colunista. 

Em Porto Alegre

O empresário Marcelo Zanoteli, à frente da Canto a Canto Móveis, chega nesta quarta-feira (2) em Porto Alegre com destino certo: a 35ª edição da CASACOR RS. O circuito, sediado no histórico terminal do Aeroporto Salgado Filho, será ponto de encontro para uma conexão artsy capixaba. Por lá, Marcelo mapeia as novidades do design e da arquitetura nacional ao lado dos renomados profissionais do Espirito Santo Max Mello, Daniela Cuzzol e Geraldo Lino.

Sim-sim 
O casamento da influenciadora  Maritza Bojovski, marcado para setembro, terá a identidade visual produzida pela Nuvem Sublimação. À frente da empresa, Rachel Pires será responsável por toda a parte de personalizados e sublimados da celebração, que acontecerá na casa do pai da noiva, onde funcionava o tradicional restaurante Guaramare, em Guarapari.  

Em Santa Rita do Sapucaí
Do Espírito Santo para um dos principais encontros de inovação, criatividade e tecnologia do país. Simone Marçal e Daniel Morelo, responsáveis por iniciativas como Marien Calixte Jazz Music Festival, Musin e Prêmio da Música Capixaba, participam, de 3 a 5 de setembro, do Mercado Futuro da Música (MFM) 2026, encontro voltado ao mercado da música independente que integra a programação do HackTown, em Santa Rita do Sapucaí (MG). O evento vai reunir profissionais e artistas de todo o país para discutir temas como direito autoral, distribuição, inteligência artificial na cadeia produtiva e imprensa.

Em Coimbra
A coordenadora do curso de Direito da FAESA, professora Sayury Otoni, acaba de ter um trabalho aprovado para apresentação no XI Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, que será realizado entre os dias 13 e 15 de outubro, em Portugal. Representando o Espírito Santo no evento, Sayury apresentará o artigo “Família, abrigo ou cárcere: a reafirmação da vulnerabilidade feminina no contexto da violência doméstica”, desenvolvido a partir de sua experiência na área de Direito de Família e na atuação junto a mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive por meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da FAESA. 
Em Manguinhos
Octo
Bruno Boechat, diretor administrativo da Octo Empreendimentos (de azul), Leonardo Veiga, diretor comercial e a gerente de Marketing Betânia Pires (no canto, à esquerda), receberam as corretoras Fabiana Vicentim, Miguiane Pivetta e Ingrid Lima no Espaço Octo. O encontro marcou o soft opening do ambiente, em Manguinhos, na Serra, pensando para receber e atender clientes com conforto, privacidade e exclusividade. Divulgação

Veja Também 

Abner Garcia Romano, Gustavo Resende

Iate Clube do ES celebra 80 anos com festa e posse de nova diretoria

Arlete Passamani, Cris Locatelli, Priscila Passamani, Anna Paula Pilon

Priscila Passamani e Cris Locatelli recebem convidadas para talk sobre pele e arquitetura

Andrea Covre, Laura Ferri, Brunella Covre, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho

Tatiana Coutinho e Luciana Almeida lançam projeto "Imersão Particular" no Rio

Imagem de destaque

Paulo Bonino apresenta exposição de fotografias em Nova Almeida

Glorinha Corrêa, Marcela Raizer, Renata Pimentel, Mariana Buaiz, Adriana Delmaestro, Marilucia Dalla, Lea Penedo, Ana Clark e Katia Vasconcellos

Outubro Rosa: está aberta a loja da campanha em prol da Afecc no Shopping Vitória

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Pedra Azul Turismo Turismo no ES Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TDAH em adultos vai além da falta de foco: conheça sinais que caracterizam o transtorno
Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), na altura do km 9 da rodovia
Carreta com eucalipto tomba e afeta trânsito na BR 101, em Pedro Canário
Luana Piovani e Pedro Scooby discutem por causa de piolhos na cabeça da filha
Luana Piovani e Pedro Scooby enfrentam surto de piolhos na filha: saiba como tratar rápido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados