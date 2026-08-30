Tatiana Coutinho e Luciana Almeida lançam projeto "Imersão Particular" no Rio

Queridas de RR e amantes das artes, Tatiana Coutinho e Luciana Almeida acabam de lançar a "Imersão Particular", iniciativa que inclui viagens e encontros com a arte como ponto de partida para criar conexões.
Na primeira experiência, o grupo foi recebido com exclusividade por artistas, designers e colecionadores no Rio de Janeiro. O grupo, formado por Andrea Covre, Laura Ferri, Brunella Covre, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho, visitou o MAC de Niterói, o Paço Imperial e o CCBB, no centro histórico do Rio.
No CCBB, a visita à retrospectiva de Vik Muniz ganhou um momento especial: o próprio artista conduziu um grupo por mais de duas horas, compartilhando sua obra e seu olhar.
Em Itaúnas
Setembro com sabor de mar
Setembro chega com uma novidade saborosa em Itaúnas. A pousada Ka347, que já entrou no roteiro dos destinos mais charmosos do Brasil, prepara a 9ª edição do seu tradicional Festival de Frutos do Mar, de 25 a 27 de setembro. No comando do saboroso evento, Antônio Benjamim e Kamilla organizam uma recepção impecável para os convidados, com direito a menu exclusivo que será especialmente preparado pelo renomado chef Tom Timoneiro.
Agenda de shows
Pitty vem aí!
Após dez anos, Pitty está de volta a Vitória na 2ª edição do AeroRock, em 5 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro. A apresentação integra a nova turnê da cantora. Em 16 de outubro, ela lança seu sexto álbum de inéditas, o primeiro em sete anos. O novo espetáculo terá músicas do disco e sucessos que marcaram sua carreira.
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