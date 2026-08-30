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Renata Rasseli

Tatiana Coutinho e Luciana Almeida lançam projeto "Imersão Particular" no Rio

Na primeira experiência, o grupo foi recebido com exclusividade por artistas, designers e colecionadores e visitou o MAC de Niterói, o Paço Imperial e o CCBB, no Centro Histórico do Rio

Publicado em 30 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

30 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Andrea Covre, Laura Ferri, Brunella Covre, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho
Andrea Covre, Laura Ferri, Brunella Covre, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho: na estreia de "Imersão Particular", no Rio de Janeiro.  Divulgação

Queridas de RR e amantes das artes, Tatiana Coutinho e Luciana Almeida acabam de lançar a "Imersão Particular", iniciativa que inclui  viagens e encontros com a arte como ponto de partida para criar conexões.


Na primeira experiência, o grupo foi recebido com exclusividade por artistas, designers e colecionadores no Rio de Janeiro. O grupo, formado por Andrea Covre, Laura Ferri, Brunella Covre, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho,  visitou o MAC de Niterói, o Paço Imperial e o CCBB, no centro histórico do Rio.

No CCBB, a visita à retrospectiva de Vik Muniz ganhou um momento especial: o próprio artista conduziu um grupo por mais de duas horas, compartilhando sua obra e seu olhar.

Em Cachoeiro
Lara Brotas, Flavia Milanez e Thiago Santos
Representantes do LIDE Espírito Santo durante a Cachoeiro Stone Fair 2026, em Cachoeiro de Itapemirim: Lara Brotas, conselheira e Head de Cultura, Thiago Santos, presidente, e Flávia Milanez, conselheira e Head de Mineração.
 Divulgação

Em Itaúnas

Setembro com sabor de mar

Setembro chega com uma novidade saborosa em Itaúnas. A pousada Ka347, que já entrou no roteiro dos destinos mais charmosos do Brasil, prepara a 9ª edição do seu tradicional Festival de Frutos do Mar, de 25 a 27 de setembro. No comando do saboroso evento, Antônio Benjamim e Kamilla organizam uma recepção impecável para os convidados, com direito a menu exclusivo que será especialmente preparado pelo renomado chef Tom Timoneiro.

Dia do Corretor
Eduardo Soares, Joelma Werner e Vitor Soares
A GS Construtora realizou na noite de terça-feira, a primeira edição do GS Conecta, um evento idealizado para homenagear o Dia do Corretor de Imóveis. O time de corretores parceiros foi recepcionado com o coquetel, no restaurante Coco Bambu, na Praia da Costa. Na ocasião, também foram premiados os corretores que se destacaram em vendas com premiações de 1º, 2º e 3º lugar. Na foto: Eduardo Soares, Joelma Werner e Vitor Soares. Cloves Louzada

Agenda de shows

Pitty vem aí!

Após dez anos, Pitty está de volta a Vitória na 2ª edição do AeroRock, em 5 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro. A apresentação integra a nova turnê da cantora. Em 16 de outubro, ela lança seu sexto álbum de inéditas, o primeiro em sete anos. O novo espetáculo terá músicas do disco e sucessos que marcaram sua carreira. 

Almoço
Carlos Marianelli, Claudia Moulin, Juliana Reissinger
O empresário Carlos Marianelli recebeu arquitetos, designers e profissionais do setor no Espaço Gourmet da Compose Vitória para uma imersão nos lançamentos da Roca. A apresentação foi conduzida pela arquiteta especificadora da marca, Laís Silveira. O encontro também contou com almoço assinado pela chef Cláudia Moulin. Na foto: Carlos Marianelli, Claudia Moulin e Juliana Reissinger.  Arthur Louzada

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Glorinha Corrêa, Marcela Raizer, Renata Pimentel, Mariana Buaiz, Adriana Delmaestro, Marilucia Dalla, Lea Penedo, Ana Clark e Katia Vasconcellos

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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