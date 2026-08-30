Tatiana Coutinho e Luciana Almeida lançam projeto "Imersão Particular" no Rio

Queridas de RR e amantes das artes, Tatiana Coutinho e Luciana Almeida acabam de lançar a "Imersão Particular", iniciativa que inclui viagens e encontros com a arte como ponto de partida para criar conexões.





Na primeira experiência, o grupo foi recebido com exclusividade por artistas, designers e colecionadores no Rio de Janeiro. O grupo, formado por Andrea Covre, Laura Ferri, Brunella Covre, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho, visitou o MAC de Niterói, o Paço Imperial e o CCBB, no centro histórico do Rio.



No CCBB, a visita à retrospectiva de Vik Muniz ganhou um momento especial: o próprio artista conduziu um grupo por mais de duas horas, compartilhando sua obra e seu olhar.