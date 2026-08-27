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Renata Rasseli

Picasso no ES: veja como foi a festa de abertura da exposição no Palácio Anchieta

O vernissage de "Picasso - a Construção de um Gênio" reuniu autoridades, artistas e admiradores de arte nesta terça-feira (25), no Centro

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

27 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Picasso no Palácio Anchieta
O presidente da Fecomércio Idalberto Moro e a primeira-dama do ES, Vivian Coser, abriram a exposição "Picasso - A Contrução de um Gênio" para convidados, nesta terça-feira (25),  no Palácio Anchieta. A mostra fica em cartaz até 16 de outubro.  Rodrigo Gavini

Ao som de música e dança flamenca, foi aberta para convidados a exposição "Picasso - A Construção de um Gênio", nesta terça-feira (25), no Palácio Anchieta. O vernissage, que faz parte das comemorações dos 80 anos do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac-ES,  reuniu autoridades, artistas e amantes das artes. Os anfitriões foram o presidente Idalberto Moro, o diretor regional do Sesc-ES, Richardson Schmittel, e a primeira-dama do ES, Vivian Coser.


A exposição reúne 80 obras do espanhol Pablo Picasso, estabelecendo um diálogo entre os 80 anos da instituição e a trajetória de um dos maiores nomes da arte do século XX. Parte desse acervo é inédita no Brasil, colocando Vitória mais uma vez na rota das grandes exposições de arte internacionais.


Além das obras de Picasso, a mostra reúne um conjunto de trabalhos que amplia o olhar sobre a trajetória e o universo artístico do mestre espanhol, incluindo fotografias, gravuras, cerâmicas e obras de artistas que fizeram parte de seu percurso e de seu círculo de criação. 


A direção geral do projeto de Picasso no Brasil, que passará por oito cidades, é de Álvaro Moura, da Premium. O acervo veio de duas coleções privadas italianas administradas pela The Art Company. O curador da mostra é o italiano Luca Baroni e o diretor artístico é Marcelo Lages.


Veja quem prestigiou o vernissage na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli. 

Em São Paulo
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Fernanda Lira, Elaine Gonçalves e Etânica Lira na Feninjer+ Fernanda e Etania Lira estivem na FENINJER+, a maior feira de joias da América Latina, em São Paulo, onde foram recebidas por Elaine Gonçalves, gerente comercial da Brasil Design Group, no centro da foto Divulgação

Lideranças 

Elas no comando

A CDL Jovem Vitória completa 22 anos no dia 30 de agosto vivendo um capítulo marcante de sua história: a terceira gestão consecutiva comandada por mulheres. Samira Soares, Chris Badke e Daiani Lavino representam essa sequência de lideranças femininas à frente da entidade, que segue formando novos nomes para o empreendedorismo e o associativismo capixaba.

Música e decoração
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O Auditório João Dalmácio, na CASACOR ES 2026, foi palco de show de Cadu Caruzo. O artista, reconhecido nacionalmente como cover oficial de Cazuza, embalou a plateia com hinos como Exagerado, Ideologia e Bete Balanço em um formato intimista no antigo Hotel Canto do Sol. Na foto: Evelin Vivaldi, Natália Wernersbach, Cadu Caruzo, Carol Diniz, Ligia Diniz.  Divulgação

Em novembro

Movimento Cidade anuncia edição especial

O Movimento Cidade prepara uma edição especial para novembro. Batizado de Eclipse, o evento acontece nos dias 6 e 7, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, com entrada gratuita. O line-up reúne nomes como Silva, Céu, Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes, além de artistas da cena capixaba e nacional. Céu apresenta a turnê “Céu 20 anos”, enquanto Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes fazem um encontro especial. A programação também inclui artes visuais, dança e feira criativa.

Baile
Ivan Aguilar, o anfitrião Beto Pacheco e Marlon Vianna
Ivan Aguilar, o anfitrião Beto Pacheco e Marlon Vianna: na 6ª edição do Baile do BB, pilotado por Beto Pacheco e Tiago Moura, no Rosewood, em São Paulo. A noite de gala aliou elegância máxima à filantropia: arrecadou mais de R$ 1 milhão para a Casa Santa Teresinha — entidade acolhida por nomes como Donata Meirelles e Nizan Guanaes em prol de crianças com doenças genéticas raras de pele.  Divulgação

Fitness

A CEO da Rede Wellness Club, Rachel Máximo, marca presença neste sábado (29) na Fitness Brasil Expo 2026, o maior encontro de negócios fitness da América Latina, em São Paulo. Rachel participará da mesa-redonda “Novos Modelos de Negócios na Economia do Bem-Estar”, trazendo sua visão sobre novas tendências e como elas se convergem em propostas inovadoras.


Vinho 1

Francielly Ramos convida para um jantar harmonizado com Carlos Reynolds, no dia 17 de setembro, na Gran Cave. 


Vinho 2

Descomplicar o universo do vinho é a proposta do encontro que Ivana Izoton e a Vinícola Luiz Argenta promovem nesta quinta-feira (27), na Praia do Canto, das 16h às 21h. Fernanda Bassani e Pedro Diniz vão conversar com as convidadas sobre serviço, degustação em restaurantes e combinações à mesa.


Diversidade

Vitória ganha uma nova exposição dedicada à diversidade e à potência criativa brasileira: Brasilina – Poéticas de uma Nação Mátria  Idealizada por Isabela Castello e Fernando Nicolau, a mostra tem curadoria de Isabela Castello e Isabel Portella. São 32 artistas e designers reunidos em obras que refletem sobre identidade, natureza e sociedade. A exposição abre no dia 1º de setembro, no Centro Cultural SESI, em Jardim da Penha. 


Celebração

Alexandre Pedroni e Caetano Monteiro preparam o Festival Toró, uma celebração especial para celebrar dos 15 anos da Agência Chuva, no próximo dia 29, no Brizz. 


Pizza com jazz

O Clube Jazz & Bossa apresenta, nesta quinta-feira (27), às 19h, uma noite especial de música ao vivo na 1006 Pizzeria, situada no Via Cruzeiro Mall, na Praia do Canto. O encontro reúne no mesmo palco os músicos Victor Humberto, Marcia Chagas, Roger Rocha e Eliel Moura, garantindo um repertório refinado em uma atmosfera acolhedora para os apreciadores da boa gastronomia e da música brasileira.

Perfumes e leques

No dia 29 de agosto, o EON Parfum Bar chega ao La Isla Club, em Vitória,  para uma experiência olfativa exclusiva. A Abanos Leques também vai participar do evento com um mimo para as convidadas. 

Na Itália
O casal Breno e Priscila Villaça em visita recente à Catredral Duomo, em Milão
O casal Priscila e Breno Villaça no interior da Duomo, a famosa catedral de Milão. Priscila, que em breve irá comandar um novo espaço de beleza e autocuidado de alto padrão em Vitória, aproveita a visita para trazer as novidades do mercado europeu para a capital capixaba. Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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