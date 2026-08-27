Picasso no ES: veja como foi a festa de abertura da exposição no Palácio Anchieta

Ao som de música e dança flamenca, foi aberta para convidados a exposição "Picasso - A Construção de um Gênio", nesta terça-feira (25), no Palácio Anchieta. O vernissage, que faz parte das comemorações dos 80 anos do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac-ES, reuniu autoridades, artistas e amantes das artes. Os anfitriões foram o presidente Idalberto Moro, o diretor regional do Sesc-ES, Richardson Schmittel, e a primeira-dama do ES, Vivian Coser.





A exposição reúne 80 obras do espanhol Pablo Picasso, estabelecendo um diálogo entre os 80 anos da instituição e a trajetória de um dos maiores nomes da arte do século XX. Parte desse acervo é inédita no Brasil, colocando Vitória mais uma vez na rota das grandes exposições de arte internacionais.





Além das obras de Picasso, a mostra reúne um conjunto de trabalhos que amplia o olhar sobre a trajetória e o universo artístico do mestre espanhol, incluindo fotografias, gravuras, cerâmicas e obras de artistas que fizeram parte de seu percurso e de seu círculo de criação.





A direção geral do projeto de Picasso no Brasil, que passará por oito cidades, é de Álvaro Moura, da Premium. O acervo veio de duas coleções privadas italianas administradas pela The Art Company. O curador da mostra é o italiano Luca Baroni e o diretor artístico é Marcelo Lages.





Veja quem prestigiou o vernissage na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.