Picasso no ES: veja como foi a festa de abertura da exposição no Palácio Anchieta

Ao som de música e dança flamenca, foi aberta para convidados a exposição "Picasso - A Construção de um Gênio", nesta terça-feira (25), no Palácio Anchieta. O vernissage, que faz parte das comemorações dos 80 anos do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac-ES, reuniu autoridades, artistas e amantes das artes. Os anfitriões foram o presidente Idalberto Moro, o diretor regional do Sesc-ES, Richardson Schmittel, e a primeira-dama do ES, Vivian Coser.
A exposição reúne 80 obras do espanhol Pablo Picasso, estabelecendo um diálogo entre os 80 anos da instituição e a trajetória de um dos maiores nomes da arte do século XX. Parte desse acervo é inédita no Brasil, colocando Vitória mais uma vez na rota das grandes exposições de arte internacionais.
Além das obras de Picasso, a mostra reúne um conjunto de trabalhos que amplia o olhar sobre a trajetória e o universo artístico do mestre espanhol, incluindo fotografias, gravuras, cerâmicas e obras de artistas que fizeram parte de seu percurso e de seu círculo de criação.
A direção geral do projeto de Picasso no Brasil, que passará por oito cidades, é de Álvaro Moura, da Premium. O acervo veio de duas coleções privadas italianas administradas pela The Art Company. O curador da mostra é o italiano Luca Baroni e o diretor artístico é Marcelo Lages.
Veja quem prestigiou o vernissage na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Lideranças
Elas no comando
A CDL Jovem Vitória completa 22 anos no dia 30 de agosto vivendo um capítulo marcante de sua história: a terceira gestão consecutiva comandada por mulheres. Samira Soares, Chris Badke e Daiani Lavino representam essa sequência de lideranças femininas à frente da entidade, que segue formando novos nomes para o empreendedorismo e o associativismo capixaba.
Em novembro
Movimento Cidade anuncia edição especial
O Movimento Cidade prepara uma edição especial para novembro. Batizado de Eclipse, o evento acontece nos dias 6 e 7, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, com entrada gratuita. O line-up reúne nomes como Silva, Céu, Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes, além de artistas da cena capixaba e nacional. Céu apresenta a turnê “Céu 20 anos”, enquanto Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes fazem um encontro especial. A programação também inclui artes visuais, dança e feira criativa.
Fitness
A CEO da Rede Wellness Club, Rachel Máximo, marca presença neste sábado (29) na Fitness Brasil Expo 2026, o maior encontro de negócios fitness da América Latina, em São Paulo. Rachel participará da mesa-redonda “Novos Modelos de Negócios na Economia do Bem-Estar”, trazendo sua visão sobre novas tendências e como elas se convergem em propostas inovadoras.
Vinho 1
Francielly Ramos convida para um jantar harmonizado com Carlos Reynolds, no dia 17 de setembro, na Gran Cave.
Vinho 2
Descomplicar o universo do vinho é a proposta do encontro que Ivana Izoton e a Vinícola Luiz Argenta promovem nesta quinta-feira (27), na Praia do Canto, das 16h às 21h. Fernanda Bassani e Pedro Diniz vão conversar com as convidadas sobre serviço, degustação em restaurantes e combinações à mesa.
Diversidade
Vitória ganha uma nova exposição dedicada à diversidade e à potência criativa brasileira: Brasilina – Poéticas de uma Nação Mátria Idealizada por Isabela Castello e Fernando Nicolau, a mostra tem curadoria de Isabela Castello e Isabel Portella. São 32 artistas e designers reunidos em obras que refletem sobre identidade, natureza e sociedade. A exposição abre no dia 1º de setembro, no Centro Cultural SESI, em Jardim da Penha.
Celebração
Alexandre Pedroni e Caetano Monteiro preparam o Festival Toró, uma celebração especial para celebrar dos 15 anos da Agência Chuva, no próximo dia 29, no Brizz.
Pizza com jazz
O Clube Jazz & Bossa apresenta, nesta quinta-feira (27), às 19h, uma noite especial de música ao vivo na 1006 Pizzeria, situada no Via Cruzeiro Mall, na Praia do Canto. O encontro reúne no mesmo palco os músicos Victor Humberto, Marcia Chagas, Roger Rocha e Eliel Moura, garantindo um repertório refinado em uma atmosfera acolhedora para os apreciadores da boa gastronomia e da música brasileira.
Perfumes e leques
No dia 29 de agosto, o EON Parfum Bar chega ao La Isla Club, em Vitória, para uma experiência olfativa exclusiva. A Abanos Leques também vai participar do evento com um mimo para as convidadas.
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