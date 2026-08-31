Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Priscila Passamani e Cris Locatelli recebem convidadas para talk sobre pele e arquitetura
Renata Rasseli

Priscila Passamani e Cris Locatelli recebem convidadas para talk sobre pele e arquitetura

O conceito do encontro partiu da conexão entre pele e arquitetura: assim como a boa arquitetura se constrói em camadas, com estrutura sólida e materiais naturais de qualidade, a dermatologia atual pensa a pele da mesma forma.

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

31 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Arlete Passamani, Cris Locatelli, Priscila Passamani, Anna Paula Pilon
Arlete Passamani, Cris Locatelli, Priscila Passamani, Anna Paula Pilon Kátia Mônaco

A dermatologista Priscila Passamani e a arquiteta Cris Locatelli receberam um grupo de convidadas na última quarta-feira para uma noite especial no Living Maria, o espaço assinado por Cris na CasaCor Vitória 2026. 


O conceito do encontro partiu da conexão entre pele e arquitetura: assim como a boa arquitetura se constrói em camadas, com estrutura sólida e materiais naturais de qualidade, a dermatologia atual pensa a pele da mesma forma. 


O bate-papo reuniu ciência e beleza em torno de cuidados com a pele, mitos e verdades da dermatologia e a beleza que dura além do tempo. A Imafar marcou presença com drinks de colágeno, e a multinacional de skincare Isdin apresentou o lançamento do novo retinal. A  noite teve um finale à altura no restaurante exclusivo da CasaCor, Cave Au Vin, com piano ao vivo, fechando o evento com elegância.

Aula inaugural
Jorge Abikair, diretor executivo da FDV, Conrado Hübner e Ricardo Goretti, diretor acadêmico
Jorge Abikair, diretor executivo da FDV, Conrado Hübner e Ricardo Goretti, diretor acadêmico: em aula inaugural na FDV.  Cacá Lima

Arte e boa mesa

Degustação e exposição

A abertura da exposição Brasilina: Poéticas de uma Nação Mátria,  nesta terça-feira (01º), na Galeria do Centro Cultural SESI, ganha um capítulo especial à mesa com a degustação “Abra a Boca para o Brasil”, concebida como extensão da experiência curatorial da mostra. A proposta transforma ingredientes, sabores e memórias da culinária brasileira em uma experiência sensorial que aproxima território, cultura e identidade. Para a ocasião, o gastrônomo, educador e pesquisador da alimentação Murilo Góes, idealizador do projeto de cozinha experimental Macunaíma, criou um prato especialmente inspirado na diversidade alimentar brasileira: salpicão de caju desfiado com creme de castanhas e batata-doce palha, servido em pequenas cumbucas de folha de bananeira. A experiência se completa com bebidas de araçá e pitanga com abacaxi, preparadas na forma de suco sem adição de açúcar, que reforçam a narrativa sobre a biodiversidade e a cultura alimentar do país. À frente da Fava Confeitaria, a chef Luana Garcia assessora o trabalho, que também valoriza ingredientes nativos da Mata Atlântica e a produção agrícola capixaba.
Talk
Suzane White, Leo Lima e Renata França
Leo Lima promoveu o Talk com as Divas, onde recebeu a empresária Renata França que foi a palestrante convidada e protagonista de um bate-papo sobre sua trajetória, experiências e empreendedorismo. Na foto: Suzane White, Leo Lima e Renata França. Thiago Westphal

Medicina

Retatrutida ainda é experimental  

A retatrutida, molécula que vem despertando interesse nas redes sociais pelos resultados apresentados em estudos para obesidade e diabetes tipo 2, ainda é experimental e não foi aprovada para uso pela população. A endocrinologista Gisele Lorenzoni reforça a importância de diferenciar os resultados das pesquisas de um tratamento já disponível. “É importante separar aquilo que está sendo estudado daquilo que já foi aprovado para uso. A retatrutida é uma molécula que ainda está em pesquisa”, explica. Segundo a especialista, ainda são necessárias etapas para avaliar segurança, eficácia, doses adequadas e possíveis riscos antes que a substância possa chegar ao mercado.
IA na advocacia
Monique Neves (Presidente da OAB Cariacica), Leonardo Gonoring e Débora Freire
O advogado Leonardo Gonoring, sócio do escritório Abreu Judice, ministrou  palestra na OAB Cariacica, sobre o uso estratégico da inteligência artificial na advocacia. Com o tema “IA para Advogados: método, risco e ganho de tempo real”, o encontro abordou aplicações práticas da tecnologia, ganhos de produtividade e os cuidados necessários para seu uso responsável na rotina jurídica. Monique Neves (Presidente da OAB Cariacica), Leonardo Gonoring e Débora Freire
 Divulgação

Veja Também 

Glorinha Corrêa, Marcela Raizer, Renata Pimentel, Mariana Buaiz, Adriana Delmaestro, Marilucia Dalla, Lea Penedo, Ana Clark e Katia Vasconcellos

Outubro Rosa: está aberta a loja da campanha em prol da Afecc no Shopping Vitória

Imagem de destaque

Picasso no ES: veja como foi a festa de abertura da exposição no Palácio Anchieta

Renata Vervloet, Carol Neves, Bruna Paes e Carolina Hemerly

Carolina Neves recebe para bate-papo sobre origem das gemas em Vitória

Marcia Santos celebra 50 anos

Marcia Santos celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tecnologia desenvolvida por agtech capixaba permite estimar o peso de bovinos por meio de câmera 3D e inteligência artificial, sem a necessidade de levar os animais até uma balança convencional
Agtechs ganham força no Espírito Santo e mais que triplicam em seis anos
O acidente aconteceu no sábado (29), entre os distritos de Jacupemba e Guaraná
Carreta é retirada da BR 101 três dias após acidente em Aracruz
Candidatos do ES informaram ter dinheiro em espécie
De R$ 52,34 a R$ 2,4 milhões: os candidatos do ES que declararam dinheiro vivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados