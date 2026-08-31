Priscila Passamani e Cris Locatelli recebem convidadas para talk sobre pele e arquitetura

A dermatologista Priscila Passamani e a arquiteta Cris Locatelli receberam um grupo de convidadas na última quarta-feira para uma noite especial no Living Maria, o espaço assinado por Cris na CasaCor Vitória 2026.





O conceito do encontro partiu da conexão entre pele e arquitetura: assim como a boa arquitetura se constrói em camadas, com estrutura sólida e materiais naturais de qualidade, a dermatologia atual pensa a pele da mesma forma.





O bate-papo reuniu ciência e beleza em torno de cuidados com a pele, mitos e verdades da dermatologia e a beleza que dura além do tempo. A Imafar marcou presença com drinks de colágeno, e a multinacional de skincare Isdin apresentou o lançamento do novo retinal. A noite teve um finale à altura no restaurante exclusivo da CasaCor, Cave Au Vin, com piano ao vivo, fechando o evento com elegância.