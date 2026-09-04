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Renata Rasseli

Capixabas prestigiam festão de aniversário de grife de moda masculina no Rio

Carol e Ricardo Lobato, franqueados da Reserva no Espirito Santo, participaram da celebração de 20 anos da marca, no Museu do Amanhã

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

04 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Carol e Ricardo Lobato prestigiaram a festa de 20 anos da Reserva no Museu do Amanhã
Os empresários capixabas Carol e Ricardo Lobato prestigiaram a festa de 20 anos da Reserva no Museu do Amanhã, nesta quarta-feira (02).  Divulgação

Uma das principais marcas de moda masculina do Brasil, a Reserva celebrou 20 anos de história, nesta quarta-feira (02), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com a presença de celebridades,  empresários da moda carioca e brasileira e dos franqueados capixabas, Ricardo e Carol Lobato. O RP capixaba Dudu Altoé, a apresentadora e influenciadora Viviane Anselmé e esta colunista também marcaram presença no happening. 

O embaixador da marca, o ator Rodrigo Santoro e sua Mel Fronckowiak, a socialite Narcisa Tamborindeguy, a RP Carol Sampaio, o cantor Léo Jaime, o médico Thales Bretas, os cofundadores da FARM Rio Marcello Bastos e Kátia Barros, além de Otávio Muller, Jade Seba, Bruno Guedes, Chica Capeto, Felipe Velloso  foram algumas das personalidades que circularam pela festa. 


Com olhar para sua trajetória e para os próximos anos, a marca promoveu uma celebração que reuniu diferentes gerações em um encontro marcado por música, nostalgia dos anos 2000 e muita festa. O Baile do Saddam foi responsável por dar início à festa, seguidos por DJ Marlboro, Buchecha, Baile Charme de Madureira e DJ Ju Perez. O catering, super elogiado,  ficou a cargo do Capim Santo. 


Confira quem circulou pela festa na galeria de fotos de Bernardo Pimentel, Vinicius Rocha e RR. 

Homenagem
Fernando Leibel, Fernando Aguiar e Diego Viana, além da gerente Edina Braga. O grupo foi recebido pelos diretores da Águia Branca Marcello Araújo e Bruno Chieppe.
Em homenagem aos 80 anos do Grupo Águia Branca, a diretoria da Athena Saúde presenteou a companhia com uma obra exclusiva da designer capixaba Vivian Chiabay. A homenagem também celebrou os 35 anos de parceria entre o grupo e a operadora de saúde São Bernardo Samp. Na foto: Fernando Leibel, Fernando Aguiar e Diego Viana, além da gerente Edina Braga. O grupo foi recebido pelos diretores da Águia Branca Marcello Araújo e Bruno Chieppe.
 Divulgação

Impacto social

Instituto Ponte celebra 12 anos

Sob a liderança de Bartira Almeida, o Instituto Ponte completa 12 anos com resultados que mostram o impacto da educação de qualidade na redução da desigualdade social. Após concluírem a graduação, os jovens atendidos passam a ganhar, em média, sete vezes mais do que a renda per capita da família quando entraram no programa.

Parceria de sucesso
Ciccy Halpern e Carolina Neves
A designer de joias Carolina Neves e Ciccy Halpern, artista plástica e diretora criativa da Mixed – uma das marcas de moda feminina de luxo mais icônicas do Brasil – se uniram em uma colaboração inédita. A linha chamada “Rosas Gloriosas" é composta por anéis, escapulários e pingentes em ouro 18k, madrepérola, pérolas, rubis e turmalinas rosa, nasce do universo das pinturas e da iconografia religiosa que Ciccy retrata em suas telas. O resultado são peças com esculturas florais sobre placas de madrepérola, emolduradas por estruturas geométricas. Divulgação

No Steffen

Fênomeno da Internet 

Em Manaus
Luiz Claudio Allemand - Conselheiro Federal da OAB/ES; Jonny Cleuter - Conselheiro Federal OAB/AM; Ribeiro Dantas - Ministro do STJ; Jean Cleuter - Presidente da OAB/AM e Hamilton Caminha - Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB/AM
O advogado Luiz Cláudio Allemand esteve em Manaus para proferir palestra no VIII Congresso de Direito Tributário da OAB Amazonas, ao lado de renomados juristas da área tributária para debater a Reforma Tributária e Segurança Jurídica para o contribuinte. Na foto: Luiz Claudio Allemand - Conselheiro Federal da OAB/ES; Jonny Cleuter - Conselheiro Federal OAB/AM; Ribeiro Dantas - Ministro do STJ; Jean Cleuter - Presidente da OAB/AM e Hamilton Caminha - Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB/AM.
 Divulgação

Liderança feminina 

Alline Zanoni assumiu neste dia 1º e novamente, de forma interina, a Superintendência do Sebrae/ES durante as férias do diretor-superintendente Pedro Rigo. A indicação reforça a presença e a força das mulheres em posições estratégicas de decisão na instituição. À frente da Unidade de Relações Institucionais e com 19 anos de dedicação ao Sebrae/ES - onde também atuou na Regional Colatina - , Alline já havia respondido pelo cargo em junho. 


Família no comando
O crescimento do Grupo RDG Aços do Brasil também tem um forte componente familiar. À frente dos negócios está o empresário Ronaldo Roque Campo, fundador do grupo, que divide a gestão com as filhas Danielly Colodeti Campo, diretora administrativa, e Giselly Colodeti Campo, diretora comercial. Danielly está na empresa desde os 21 anos, enquanto Giselly iniciou sua trajetória profissional no grupo aos 17. Com papéis distintos e complementares, os três representam diferentes gerações à frente da RDG e acompanham de perto a expansão do grupo, que inaugura no dia 17 de setembro sua terceira fábrica da Perfilados Rio Doce, na Serra, em um investimento de R$ 350 milhões.


Representante capixaba

O atleta Lucas Porto irá representar o Espírito Santo na primeira edição do Campeonato Brasileiro de Hike and Fly, que acontecerá entre 16 e 20 de setembro, em Andradas (MG). A realização é da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL).

Em São Paulo
A empresária Luciana Melo viveu um momento marcante em sua trajetória ao lançar, em São Paulo, o livro “A Essência que me Salvou”, durante um evento especial promovido pelo coach Paulo Vieira.
A empresária capixaba Luciana Melo viveu um momento marcante em sua trajetória ao lançar, em São Paulo, o livro “A Essência que me Salvou”, durante um evento especial promovido pelo coach Paulo Vieira.  Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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