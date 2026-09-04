Capixabas prestigiam festão de aniversário de grife de moda masculina no Rio

Uma das principais marcas de moda masculina do Brasil, a Reserva celebrou 20 anos de história, nesta quarta-feira (02), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com a presença de celebridades, empresários da moda carioca e brasileira e dos franqueados capixabas, Ricardo e Carol Lobato. O RP capixaba Dudu Altoé, a apresentadora e influenciadora Viviane Anselmé e esta colunista também marcaram presença no happening.
O embaixador da marca, o ator Rodrigo Santoro e sua Mel Fronckowiak, a socialite Narcisa Tamborindeguy, a RP Carol Sampaio, o cantor Léo Jaime, o médico Thales Bretas, os cofundadores da FARM Rio Marcello Bastos e Kátia Barros, além de Otávio Muller, Jade Seba, Bruno Guedes, Chica Capeto, Felipe Velloso foram algumas das personalidades que circularam pela festa.
Com olhar para sua trajetória e para os próximos anos, a marca promoveu uma celebração que reuniu diferentes gerações em um encontro marcado por música, nostalgia dos anos 2000 e muita festa. O Baile do Saddam foi responsável por dar início à festa, seguidos por DJ Marlboro, Buchecha, Baile Charme de Madureira e DJ Ju Perez. O catering, super elogiado, ficou a cargo do Capim Santo.
Confira quem circulou pela festa na galeria de fotos de Bernardo Pimentel, Vinicius Rocha e RR.
Impacto social
Instituto Ponte celebra 12 anos
Sob a liderança de Bartira Almeida, o Instituto Ponte completa 12 anos com resultados que mostram o impacto da educação de qualidade na redução da desigualdade social. Após concluírem a graduação, os jovens atendidos passam a ganhar, em média, sete vezes mais do que a renda per capita da família quando entraram no programa.
No Steffen
Fênomeno da Internet
Liderança feminina
Alline Zanoni assumiu neste dia 1º e novamente, de forma interina, a Superintendência do Sebrae/ES durante as férias do diretor-superintendente Pedro Rigo. A indicação reforça a presença e a força das mulheres em posições estratégicas de decisão na instituição. À frente da Unidade de Relações Institucionais e com 19 anos de dedicação ao Sebrae/ES - onde também atuou na Regional Colatina - , Alline já havia respondido pelo cargo em junho.
Família no comando
O crescimento do Grupo RDG Aços do Brasil também tem um forte componente familiar. À frente dos negócios está o empresário Ronaldo Roque Campo, fundador do grupo, que divide a gestão com as filhas Danielly Colodeti Campo, diretora administrativa, e Giselly Colodeti Campo, diretora comercial. Danielly está na empresa desde os 21 anos, enquanto Giselly iniciou sua trajetória profissional no grupo aos 17. Com papéis distintos e complementares, os três representam diferentes gerações à frente da RDG e acompanham de perto a expansão do grupo, que inaugura no dia 17 de setembro sua terceira fábrica da Perfilados Rio Doce, na Serra, em um investimento de R$ 350 milhões.
Representante capixaba
O atleta Lucas Porto irá representar o Espírito Santo na primeira edição do Campeonato Brasileiro de Hike and Fly, que acontecerá entre 16 e 20 de setembro, em Andradas (MG). A realização é da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL).
Veja Também