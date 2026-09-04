Capixabas prestigiam festão de aniversário de grife de moda masculina no Rio

Uma das principais marcas de moda masculina do Brasil, a Reserva celebrou 20 anos de história, nesta quarta-feira (02), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com a presença de celebridades, empresários da moda carioca e brasileira e dos franqueados capixabas, Ricardo e Carol Lobato. O RP capixaba Dudu Altoé, a apresentadora e influenciadora Viviane Anselmé e esta colunista também marcaram presença no happening.



O embaixador da marca, o ator Rodrigo Santoro e sua Mel Fronckowiak, a socialite Narcisa Tamborindeguy, a RP Carol Sampaio, o cantor Léo Jaime, o médico Thales Bretas, os cofundadores da FARM Rio Marcello Bastos e Kátia Barros, além de Otávio Muller, Jade Seba, Bruno Guedes, Chica Capeto, Felipe Velloso foram algumas das personalidades que circularam pela festa.





Com olhar para sua trajetória e para os próximos anos, a marca promoveu uma celebração que reuniu diferentes gerações em um encontro marcado por música, nostalgia dos anos 2000 e muita festa. O Baile do Saddam foi responsável por dar início à festa, seguidos por DJ Marlboro, Buchecha, Baile Charme de Madureira e DJ Ju Perez. O catering, super elogiado, ficou a cargo do Capim Santo.





Confira quem circulou pela festa na galeria de fotos de Bernardo Pimentel, Vinicius Rocha e RR.