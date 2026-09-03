Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Shopping Vitória faz pré-estreia exclusiva de “Minha Melhor Amiga”; veja fotos
Renata Rasseli

Shopping Vitória faz pré-estreia exclusiva de “Minha Melhor Amiga”; veja fotos

A comédia nacional, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli e dirigida por Susana Garcia, foi exibida com exclusividade no Espírito Santo, dois dias antes de sua estreia oficial nos cinemas

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

03 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Bianca Romanha, Carol Klein, Fernanda Voloski e Kelly Fracalossi
Bianca Romanha, Carol Klein, Fernanda Voloski e Kelly Fracalossi Victor Machado

O Shopping Vitória reuniu clientes Privilège e convidados especiais para uma sessão exclusiva de pré-estreia do filme “Minha Melhor Amiga”, na noite desta terça-feira (1º), no Cinemark Vitória. A comédia nacional, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli e dirigida por Susana Garcia, foi exibida com exclusividade no Espírito Santo, dois dias antes de sua estreia oficial nos cinemas. 


A sessão foi marcada por descontração e muita diversão entre os convidados, que conferiram em primeira mão a história de Júlia e Clara, duas amigas que embarcam em uma aventura repleta de descobertas e situações inusitadas durante  uma viagem surpresa para visitar as filhas na Europa. 


Veja quem conferiu a pré-estreia na galeria de Vitor Machado. 

Aniversário
Giulianno Bresciani, Paula Rody e Marilia Ribeiro foram os palestrantes convidados de Alexandre Pedroni e Caetano Monteiro
Giulianno Bresciani, Paula Rody e Marilia Ribeiro foram os palestrantes convidados de Alexandre Pedroni e Caetano Monteiro durante o Chuva Trends, evento que celebrou os 15 anos da Agência Chuva com uma agenda de conexões, tendências e comemoração. Divulgação

Negócios do ES

Açaí capixaba pelo mundo

No mês em que se comemora o Dia do Açaí (5 de setembro), o Grupo Lamoia celebra a força de um produto genuinamente brasileiro que vem conquistando o mundo. Responsável pelas marcas Paletitas, Luigi e Natuca, o grupo comandado por Wanderson Lamoia consolida sua presença internacional com a fábrica da Açaí Natuzon, em Rovereto, na região de Trento, Itália, com capacidade de até 500 toneladas por mês e fornecimento para mercados como Portugal, Espanha, Inglaterra e Luxemburgo. Do Brasil, a empresa já exporta regularmente para o Havaí e estuda a implantação de uma nova indústria 4.0 nos Estados Unidos, em estados como Oklahoma ou Texas.

Em São Paulo
Hélio Honorato, Gabriela Dallorto, Juliana Reissinger, Luciana Perry, Regilano Dornelas e Cynthia Fernandes.

 

Juliana Reissinger, consultora de marketing e estratégia do Grupo Compose, está em São Paulo acompanhada de um grupo seleto de profissionais de Vitória: os arquitetos e designers Cynthia Fernandes, Gabriela Dallorto, Hélio Honorato, Luciana Perry Brandão e Regilano Dornelas. A convite da Villagres, eles participam do programa de relacionamento IDealize! Divulgação

Operação

Assessoria capixaba

A Machado, Mazzei & Pinho Advogados, banca capixaba com 30 anos de atuação no Espírito Santo e presença no cenário jurídico nacional, prestou assessoramento jurídico a parte dos acionistas da Universidade Vila Velha (UVV) na operação de aquisição da instituição pela Clariens Educação, braço de ensino superior do Mubadala Capital, fundo de investimentos com sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A conclusão da negociação foi anunciada nesta quarta-feira (02), após meses de tratativas. O escritório acompanhou os acionistas ao longo do processo, oferecendo suporte jurídico nas diferentes etapas da transação. Fundada há 50 anos, a UVV consolidou-se como uma das principais instituições privadas de ensino superior do Espírito Santo e figura entre as instituições de destaque no País. 

Lançamento de livro
Marco Túlio (à esquerda), Karen Rosa de Almeida e Igor Gimenes de Alvarenga Domingues.
O advogado Marco Túlio Ribeiro Fialho, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB-ES, durante lançamento do livro 'Direito da internacionalização empresarial: contratos, tributação, propriedade intelectual e resolução de disputas no comércio internacional'. Na foto: Marco Túlio (à esquerda), Karen Rosa de Almeida e Igor Gimenes de Alvarenga Domingues. Divulgação

Viviane Mosé em Vix

A filósofa, poeta e psicanalista capixaba, Viviane Mosé, tem nos últimos anos colecionado uma história de sucesso nos palcos do Rio e de São Paulo. Mas depois de estrear com enorme sucesso e casa lotada, no Teatro Riachuelo, no Festival do Rio, Viviane estará em Vitória, no Teatro Universitário, na Ufes, no dia 19 de setembro. 

Conexão internacional
Cristal Bastos acompanha de perto mais uma edição do CIT 2026, que acontece em 19 e 20 de setembro, em São Paulo. Ao lado de Ademir Carvalho Leite Júnior, idealizador e presidente do congresso, ela participa do principal encontro da área na América Latina, que reúne profissionais de tricologia e terapia capilar e convidados internacionais em torno dos avanços da tricologia.

IA no setor contábil

A contadora capixaba Mônica Porto desembarca em São Paulo nesta semana para integrar o time de palestrantes do concorrido AH Summit 2026. Nesta quinta-feira (03),  às 10h, ela assume o palco principal para comandar a aula prática “Como Criar sua Melhor Funcionária de IA”, demonstrando na prática como a tecnologia revolucionou as rotinas do setor contábil. 

Na Acaps

Sob o comando do empresário e especialista em tecnologia Ristone Ribeiro Soares, a Open Manager, plataforma de gestão empresarial capixaba, é presença confirmada na ACAPS Trade Show, que acontece de 15 a 17 de setembro, no Pavilhão de Carapina. Na estreia da empresa na maior feira de negócios do varejo capixaba, Ristone vai apresentar detalhes sobre a nova geração do sistema que chega ao mercado em breve.  

Autonomia do sentir
Como desenvolver uma relação mais consciente com aquilo que sentimos? Essa é uma das reflexões que serão abordadas pela especialista em Ciência da Felicidade Flavia da Veiga no Congresso Nordestino de Bem-estar e Felicidade. Autora do livro Publicidade Positiva, Flavia apresentará a palestra “Autonomia do Sentir: O caminho para a Felicidade”, no dia 19, em Aracaju (SE). O congresso reunirá especialistas para compartilhar conhecimentos e experiências voltados ao bem-estar físico, emocional, relacional, espiritual e intelectual.

Mostra de decoração
Renan Vermelho, Juliana Drago e Carol Portugal
Renan Vermelho, a arquiteta Juliana Drago e Carol Portugal: encontro na CasaCor ES.   Divulgação

Veja Também 

Lilia Mello, Claude Troigros, Juarez Campos, Bruna Medeiros e Clarissa Sokya

Chef Claude Troisgros comanda experiência gastronômica em Pedra Azul; veja fotos

Abner Garcia Romano, Gustavo Resende

Iate Clube do ES celebra 80 anos com festa e posse de nova diretoria

Arlete Passamani, Cris Locatelli, Priscila Passamani, Anna Paula Pilon

Priscila Passamani e Cris Locatelli recebem convidadas para talk sobre pele e arquitetura

Andrea Covre, Laura Ferri, Brunella Covre, Luciana Almeida e Tatiana Coutinho

Tatiana Coutinho e Luciana Almeida lançam projeto "Imersão Particular" no Rio

Imagem de destaque

Paulo Bonino apresenta exposição de fotografias em Nova Almeida

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Cinema Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil
Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória
Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada
Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES
Imagem de destaque
Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados