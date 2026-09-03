Shopping Vitória faz pré-estreia exclusiva de “Minha Melhor Amiga”; veja fotos

O Shopping Vitória reuniu clientes Privilège e convidados especiais para uma sessão exclusiva de pré-estreia do filme “Minha Melhor Amiga”, na noite desta terça-feira (1º), no Cinemark Vitória. A comédia nacional, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli e dirigida por Susana Garcia, foi exibida com exclusividade no Espírito Santo, dois dias antes de sua estreia oficial nos cinemas.
A sessão foi marcada por descontração e muita diversão entre os convidados, que conferiram em primeira mão a história de Júlia e Clara, duas amigas que embarcam em uma aventura repleta de descobertas e situações inusitadas durante uma viagem surpresa para visitar as filhas na Europa.
Veja quem conferiu a pré-estreia na galeria de Vitor Machado.
Negócios do ES
Açaí capixaba pelo mundo
No mês em que se comemora o Dia do Açaí (5 de setembro), o Grupo Lamoia celebra a força de um produto genuinamente brasileiro que vem conquistando o mundo. Responsável pelas marcas Paletitas, Luigi e Natuca, o grupo comandado por Wanderson Lamoia consolida sua presença internacional com a fábrica da Açaí Natuzon, em Rovereto, na região de Trento, Itália, com capacidade de até 500 toneladas por mês e fornecimento para mercados como Portugal, Espanha, Inglaterra e Luxemburgo. Do Brasil, a empresa já exporta regularmente para o Havaí e estuda a implantação de uma nova indústria 4.0 nos Estados Unidos, em estados como Oklahoma ou Texas.
Operação
Assessoria capixaba
A Machado, Mazzei & Pinho Advogados, banca capixaba com 30 anos de atuação no Espírito Santo e presença no cenário jurídico nacional, prestou assessoramento jurídico a parte dos acionistas da Universidade Vila Velha (UVV) na operação de aquisição da instituição pela Clariens Educação, braço de ensino superior do Mubadala Capital, fundo de investimentos com sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A conclusão da negociação foi anunciada nesta quarta-feira (02), após meses de tratativas. O escritório acompanhou os acionistas ao longo do processo, oferecendo suporte jurídico nas diferentes etapas da transação. Fundada há 50 anos, a UVV consolidou-se como uma das principais instituições privadas de ensino superior do Espírito Santo e figura entre as instituições de destaque no País.
Viviane Mosé em Vix
A filósofa, poeta e psicanalista capixaba, Viviane Mosé, tem nos últimos anos colecionado uma história de sucesso nos palcos do Rio e de São Paulo. Mas depois de estrear com enorme sucesso e casa lotada, no Teatro Riachuelo, no Festival do Rio, Viviane estará em Vitória, no Teatro Universitário, na Ufes, no dia 19 de setembro.
Conexão internacional
Cristal Bastos acompanha de perto mais uma edição do CIT 2026, que acontece em 19 e 20 de setembro, em São Paulo. Ao lado de Ademir Carvalho Leite Júnior, idealizador e presidente do congresso, ela participa do principal encontro da área na América Latina, que reúne profissionais de tricologia e terapia capilar e convidados internacionais em torno dos avanços da tricologia.
IA no setor contábil
A contadora capixaba Mônica Porto desembarca em São Paulo nesta semana para integrar o time de palestrantes do concorrido AH Summit 2026. Nesta quinta-feira (03), às 10h, ela assume o palco principal para comandar a aula prática “Como Criar sua Melhor Funcionária de IA”, demonstrando na prática como a tecnologia revolucionou as rotinas do setor contábil.
Na Acaps
Sob o comando do empresário e especialista em tecnologia Ristone Ribeiro Soares, a Open Manager, plataforma de gestão empresarial capixaba, é presença confirmada na ACAPS Trade Show, que acontece de 15 a 17 de setembro, no Pavilhão de Carapina. Na estreia da empresa na maior feira de negócios do varejo capixaba, Ristone vai apresentar detalhes sobre a nova geração do sistema que chega ao mercado em breve.
Autonomia do sentir
Como desenvolver uma relação mais consciente com aquilo que sentimos? Essa é uma das reflexões que serão abordadas pela especialista em Ciência da Felicidade Flavia da Veiga no Congresso Nordestino de Bem-estar e Felicidade. Autora do livro Publicidade Positiva, Flavia apresentará a palestra “Autonomia do Sentir: O caminho para a Felicidade”, no dia 19, em Aracaju (SE). O congresso reunirá especialistas para compartilhar conhecimentos e experiências voltados ao bem-estar físico, emocional, relacional, espiritual e intelectual.
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