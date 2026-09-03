Shopping Vitória faz pré-estreia exclusiva de “Minha Melhor Amiga”; veja fotos

Viviane Mosé em Vix

A filósofa, poeta e psicanalista capixaba, Viviane Mosé, tem nos últimos anos colecionado uma história de sucesso nos palcos do Rio e de São Paulo. Mas depois de estrear com enorme sucesso e casa lotada, no Teatro Riachuelo, no Festival do Rio, Viviane estará em Vitória, no Teatro Universitário, na Ufes, no dia 19 de setembro.





Conexão internacional

Cristal Bastos acompanha de perto mais uma edição do CIT 2026, que acontece em 19 e 20 de setembro, em São Paulo. Ao lado de Ademir Carvalho Leite Júnior, idealizador e presidente do congresso, ela participa do principal encontro da área na América Latina, que reúne profissionais de tricologia e terapia capilar e convidados internacionais em torno dos avanços da tricologia.





IA no setor contábil

A contadora capixaba Mônica Porto desembarca em São Paulo nesta semana para integrar o time de palestrantes do concorrido AH Summit 2026. Nesta quinta-feira (03), às 10h, ela assume o palco principal para comandar a aula prática “Como Criar sua Melhor Funcionária de IA”, demonstrando na prática como a tecnologia revolucionou as rotinas do setor contábil.





Na Acaps