Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/09/2026

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade concreta, capaz de trazer mais segurança e abrir caminho para uma nova fase. No amor, um relacionamento tenderá a ganhar bases mais sólidas. Caso esteja solteiro(a), poderá ocorrer uma aproximação com potencial de estabilidade. Na carreira, uma proposta, um projeto ou uma possibilidade financeira merecerá atenção. Em relação à saúde, será um bom dia para investir em hábitos mais saudáveis e consistentes. Entre amigos, uma nova conexão poderá surgir e se transformar em uma parceria importante.