Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/09/2026

A carta “O Julgamento” marca um momento de despertar, decisões e retomada de situações que precisam ser resolvidas. No amor, uma conversa ou reencontro poderá trazer uma nova compreensão sobre uma relação. Na carreira , você perceberá que chegou a hora de assumir uma decisão importante. Na saúde, escute os sinais do corpo e repense hábitos que precisam ser modificados. Entre amigos, alguém do passado possivelmente reaparecerá e uma relação passará por uma espécie de renovação.