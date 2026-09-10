Sem um centavo na campanha, candidatos do PSD se rebelam e chapa desmorona de vez

Uma das maiores legendas do país, o Partido Social Democrático (PSD) é presidido no Espírito Santo pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. Na pré-campanha, após flertar com Ricardo Ferraço (MDB) e muito de perto com Pazolini (Rep), Renzo optou pela neutralidade na eleição para governador e lançou Sérgio Meneguelli ao Senado, em uma chapa isolada.





Nas disputas proporcionais, após chegar a homologar candidaturas em convenção (no dia 5 de agosto) e sofrer verdadeira debandada, o PSD nem sequer registrou chapa de candidatos a deputado estadual. Curiosamente, porém, registrou uma chapa muito frágil para a Câmara dos Deputados, formada por apenas nove candidatos (de um total de 11 possíveis), todos muito pouco competitivos, e um menos conhecido que o outro.





O insólito agrupamento inclui uma recepcionista de Vitória e até uma quituteira de Colatina que diz ter sido chamada em cima da hora para compor a chapa, passando por um corretor de imóveis de Afonso Cláudio e um médico de Guarapari que está em sua décima eleição (sem nenhuma vitória nas urnas).





Até o momento, já entrada a segunda metade dos 49 dias de campanha, todos eles estão à míngua: nenhum dos nove candidatos recebeu um único centavo da direção estadual do PSD, via Fundo Eleitoral.





Pela legislação eleitoral vigente, o financiamento público, por meio dos repasses dos próprios partidos aos candidatos, é a única forma legal de custear campanhas – à parte doações de pessoas físicas e autofinanciamento (dentro dos limites estabelecidos em lei).





A prestação parcial de contas, na página do TSE, confirma a situação. Até quarta-feira (9), só dois candidatos a federal do PSD declararam alguma receita, mas, em ambos os casos, foram doações individuais. Um deles pôs dinheiro do próprio bolso.





Diante desse cenário, candidatos do PSD se rebelaram.





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A coluna ouviu quatro dos nove postulantes – dois homens e duas mulheres. Todos confirmam a penúria. Dois deles dizem ter decidido simplesmente renunciar à candidatura, por absoluta falta de condições de fazer campanha de verdade.





Também se queixam da falta de retorno por parte de Renzo e do apoio do prefeito de Colatina ao deputado federal Da Vitória (PP), aliado dele em Colatina e candidato à reeleição, em detrimento dos próprios candidatos.





Em resposta oficial à coluna (publicada na íntegra em box no final deste texto), a direção estadual do PSD reconhece que até agora não repassou recursos de campanha a seus candidatos à Câmara. Justifica que ainda não recebeu, da direção nacional, os repasses do Fundo Eleitoral, mas que mantém tratativas junto à nacional a fim de obter a verba.





“O presidente estadual do PSD no Espírito Santo, Renzo Vasconcelos, esclarece que a direção estadual do partido mantém diálogo permanente com todos os candidatos e tem trabalhado para garantir as condições necessárias para a participação da chapa na disputa eleitoral”, diz a nota.





“Até o presente momento, o PSD do Espírito Santo não recebeu nenhum recurso do Fundo Eleitoral destinados ao financiamento de campanha no Estado. Por essa razão, não foi possível realizar repasses financeiros aos candidatos a deputado federal. A direção estadual mantém diálogo permanente com a direção nacional do partido e aguarda uma definição sobre a disponibilização ou não desses recursos.”





Abaixo, quadro a quadro, apresentamos a situação de terra arrasada exposta pelos candidatos. O coro dos indignados é puxado por Francis Tristão e ecoado pelos demais.