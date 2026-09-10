Vacina para fentanil pode ser nova arma contra vício em drogas

O uso de drogas psicoativas e a consequente dependência química constituem um grave problema de saúde pública. Fonte de renda para o crime organizado, o tráfico tem frustrado os resultados até aqui alcançados em seu combate. Vacinação poderia ser um caminho?





Pesquisadores em drogadição têm tentado e falhado por décadas no esforço de pesquisas em imunizações para cocaína ou mesmo nicotina. Pois agora está para entrar em ensaios clínicos uma vacina contra o fentanil. Este é um opióide sintético, 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina, que pode ser letal em doses pequenas como 2 mg.





No Brasil ainda não tem carácter epidêmico como outras drogas, embora estudo da Fiocruz de 2023 alertasse já para o uso crescente do fentanil no Brasil. Aliás, a primeira apreensão de fentanil ilícito no Brasil ocorreu em Cariacica, na região metropolitana de Vitória, em fevereiro de 2023, pela Polícia Civil capixaba. Nos EUA, a overdose por fentanil é a principal causa de morte em pessoas entre 18 e 44 anos, ocorrendo 38 mil óbitos em 2025.