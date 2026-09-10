Fogo na casinha do Supremo

A cena é o ponto de virada do livro: revela a importância de que os consensos sobre as coisas, as palavras e seus significados sejam respeitados dentro de um contexto social, para que as pessoas possam se organizar, cooperar e entender umas às outras.





O sentido das palavras não é uma escolha estética de quem fala. É a condição para que a fala alcance o outro, e para que a sociedade se organize adequadamente.

De certo modo, o mesmo desafio permanece entre os adultos, que também almejam brincar com o sentido das palavras, ou mesmo por vezes o ignoram por completo.





A conhecida crise do Supremo encontra na cena do incêndio um paralelo direto: a corte também passou a acreditar que pode fixar, por conta própria, o sentido da Constituição, sem aderência ao texto ou ao consenso linguístico básico e secular que a sociedade extrai dele.





Muito antes de ser uma crise ética, a crise do Supremo é uma crise de sentido. O tribunal passou a tratar o significado dos textos constitucionais como uma variável, dependente da avaliação de cada julgador sobre o que seria mais justo ou adequado em cada caso, ou sobre o que atenderia a determinado grupo político de ocasião.





Uma Constituição só cumpre sua função de organizar a vida em comum quando os sentidos que fixa são respeitados, independentemente de quem decide ou de quem é afetado pela decisão.





A separação de poderes depende de um acordo mínimo entre as três funções do Estado: o Legislativo cria as normas gerais; ao Executivo cabe executá-las; e o papel do Judiciário, mais delicado, é aplicar esse direito já posto para pacificar os conflitos que a sociedade não conseguiu resolver por conta própria.