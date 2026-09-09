'Metástase' da crise entre ministros do STF ameaça instituições brasileiras, dizem especialistas

"A crise é no STF, mas ela puxa o Executivo, puxa o Legislativo e joga uma pressão enorme sobre o Alcolumbre [presidente do Senado] para abrir um pedido de impeachment contra o Alexandre de Mores. E ele próprio é uma peça frágil nesse escândalo do Banco Master", analisa o professor de Direito da FGV Rio Marco Antonio Teixeira.