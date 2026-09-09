O que é supplement stacking ? Entenda a prática e veja os cuidados ao combinar vários suplementos

Para Unna Abrantes, uma pergunta simples ajuda a identificar excessos: “Para que estou tomando isso?” A quantidade de produtos não deve ser o principal critério para montar uma rotina de suplementação. “Se a pessoa não consegue explicar por que aquele suplemento está na rotina, talvez seja hora de reavaliar. Uma estratégia bem planejada não é aquela que tem mais potes. É aquela em que cada escolha possui uma finalidade”, conclui a Dra. Unna Abrantes.