CBF define Brasília como sede da final da Copa do Brasil em jogo único

Estádio Mané Garrincha Rafael Ribeiro / CBF



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) estabeleceu Brasília como palco da decisão da Copa do Brasil. A primeira final em jogo único da história da competição, que sempre foi definida em confrontos de ida e volta, ocorrerá no estádio Mané Garrincha, em 6 de dezembro.



A partida marcará o encerramento do calendário 2026 do futebol brasileiro. O governo do Distrito Federal se empenhou em recebê-la, algo que foi visto com bons olhos pela direção da confederação para a inauguração do novo formato.



O Mané Garrincha tem sido usado de maneira recorrente em disputas de jogo único, como a Supercopa do Brasil confronto entre o vencedor do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil. O estádio recebeu neste ano a vitória do Corinthians sobre o Flamengo no torneio.



Estão na briga pela Copa do Brasil deste ano Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco. Em sorteio realizado nesta quinta (10), na sede da CBF, ficou definido que o Atlético será o mandante do jogo de volta contra o Grêmio e que o Vasco atuará em casa no duelo decisivo com o Palmeiras.

Dias e horários ainda serão divulgados pela confederação, após negociação com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão da competição. As datas-base para esses confrontos são 1º e 8 de novembro.



Além de definir detalhes da reta final da Copa do Brasil de 2026, a CBF anunciou um acordo para as transmissões do torneio nas edições de 2027 a 2030. Segundo a entidade, foi feito um acerto de mais de R$ 4 bilhões para o ciclo.

O acordo prevê exibições em veículos do Grupo Globo, no Prime Video (Amazon) e em "uma terceira emissora" a ser divulgada. O pacote inclui as edições de 2028 a 2031 da Supercopa do Brasil.



"Este é um momento histórico para a Copa do Brasil e para o futebol brasileiro. Estamos construindo um novo ciclo para uma competição que representa a dimensão e a diversidade do nosso futebol", afirmou o presidente da confederação, Samir Xaud.