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Saúde

Pacientes relatam espera de até 20 dias por cirurgias em hospital na Serra

Hospital Jayme Santos Neves confirmou problema na esterilização de materiais, mas informou que situação já foi contornada

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2026 às 16:47
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Divulgação / Secretaria de Saúde

Pacientes internados no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, relatam longos períodos de espera e adiamentos de cirurgias. Há casos de pacientes que aguardam há até 20 dias por um procedimento. 


Segundo relatos, um problema no equipamento utilizado para esterilizar materiais cirúrgicos foi apontado como justificativa para os adiamentos. O hospital confirmou que enfrentou um problema na Central de Material e Esterilização, mas informou que a situação já foi contornada com a adoção das medidas de contingência necessárias.


Um desses pacientes é Wellington, que está internado há 20 dias após fraturar o braço durante um assalto e aguarda uma cirurgia. “Está indo para a terceira vez que cancelaram minha cirurgia. Falaram que um equipamento quebrou e que vão remarcar, mas até agora nada”, relatou.

Wellington está internado há 20 dias
Wellington está internado há 20 dias Reprodução | TV Gazeta

Maria Helena também aguarda por uma cirurgia. Segundo a neta dela, Helena Salgado Miranda, a idosa caiu dentro de casa no dia 24 de agosto e foi levada de ambulância ao Hospital Jayme Santos Neves.


A família afirma que, após dez dias de espera, o procedimento foi marcado para 4 de setembro, mas não foi realizado. “Queria saber o motivo, mas não me deram nenhuma satisfação”, contou Maria Helena.


Segundo a neta, profissionais da unidade informaram à família que havia um problema no equipamento utilizado para esterilizar os materiais cirúrgicos. Uma nova previsão para a cirurgia da avó foi dada para o dia 18. “Ou seja, esperar mais quase 10 dias nessa situação, sentindo dores. Está uma situação muito complicada”, relatou Helena.

Maria Helena também aguarda por uma cirurgia
Maria Helena também aguarda por uma cirurgia Reprodução | TV Gazeta

A neta também questiona os critérios adotados para definir a ordem dos procedimentos. Segundo ela, uma paciente que estava na mesma enfermaria da avó e apresentava um problema semelhante foi operada antes.


Quem também alega não ter recebido explicações sobre a demora para a realização de uma cirurgia é Magda Pinheiro. Ela, que tem uma sobrinha internada no hospital, relata que há outros pacientes sofrendo com a espera por procedimentos. “Tem muita gente pior do que ela aí dentro ainda, sofrendo. E ninguém sabe como tomar a providência, entendeu? Tem que ter um jeito de alguém responsabilizar por isso”, afirmou.

A sobrinha de Magda Pinheiro está internada no hospital Jayme dos Santos Neves
A sobrinha de Magda Pinheiro está internada no hospital Jayme dos Santos Neves Roberto Pratti
Hospital diz que problema foi contornado

Em nota, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves confirmou que enfrentou um problema pontual na Central de Material e Esterilização há cerca de 15 dias. Segundo a unidade, porém, a situação já foi contornada com a adoção das medidas de contingência necessárias.


O hospital informou que as cirurgias continuam sendo realizadas de acordo com os cronogramas e as prioridades assistenciais estabelecidos pela unidade. Os procedimentos de urgência e emergência são priorizados conforme os critérios clínicos de cada paciente.


A unidade acrescentou que os pacientes continuam sendo acompanhados por equipes qualificadas e que a assistência é prestada com foco na qualidade e na segurança.


*Com informações do repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta

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