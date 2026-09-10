Pacientes relatam espera de até 20 dias por cirurgias em hospital na Serra

Pacientes internados no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, relatam longos períodos de espera e adiamentos de cirurgias. Há casos de pacientes que aguardam há até 20 dias por um procedimento.





Segundo relatos, um problema no equipamento utilizado para esterilizar materiais cirúrgicos foi apontado como justificativa para os adiamentos. O hospital confirmou que enfrentou um problema na Central de Material e Esterilização, mas informou que a situação já foi contornada com a adoção das medidas de contingência necessárias.





Um desses pacientes é Wellington, que está internado há 20 dias após fraturar o braço durante um assalto e aguarda uma cirurgia. “Está indo para a terceira vez que cancelaram minha cirurgia. Falaram que um equipamento quebrou e que vão remarcar, mas até agora nada”, relatou.