Atletas do Iate Clube do Espírito Santo brilham na 39ª Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro

O Iate Clube do Espírito Santo segue colhendo frutos de seu trabalho de formação esportiva. Entre os dias 4 e 7 de setembro, três atletas capixabas representaram o estado na 39ª Semana Internacional de Vela do Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), um dos eventos mais tradicionais e prestigiados do calendário náutico brasileiro — e os resultados foram para celebrar.





Na classe ILCA 6, Lívia Tavares conquistou o 1º lugar feminino, encerrando a competição na 10ª colocação geral. Na classe ILCA 4, Torben Diniz subiu ao pódio com o 3º lugar geral, enquanto Nicholas completou a participação capixaba na 33ª colocação.

Os resultados ganham ainda mais relevância quando se conhece a trajetória dos atletas. Lívia, Torben e Nicholas, de 16 anos, iniciaram na vela aos 7 anos de idade pelo Iate Clube do Espírito Santo, e hoje competem no mais alto nível nacional e internacional. No início deste ano, Lívia e Torben representaram o Brasil no 2026 ILCA 4 Youth World Championships, em Aarhus, na Dinamarca, onde Lívia foi a única representante feminina brasileira e ambos conquistaram vaga na Flotilha Ouro, a divisão de elite da competição mundial.





De acordo com o contra-comodoro do Iate Clube, Francisco Bueno, a trajetória deles é o retrato mais claro do que o esporte náutico pode oferecer a um jovem que começa cedo. “Dos primeiros passos no Optimist às competições internacionais, a vela forma atletas, desenvolve disciplina, autoconfiança e uma relação única com o mar, habilidades que vão muito além do esporte.”



