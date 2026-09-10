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Oportunidade

Vitória abre 200 vagas de qualificação em 8 cursos gratuitos; veja opções

Interessados podem fazer a pré-inscrição nos cursos a partir desta sexta-feira (11), às 17h

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 17:43

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

10 set 2026 às 17:43
Curso na área de gastronomia está entre as opções de qualificação em Vitória
 Leonardo Silveira

Quem busca se aprimorar profissionalmente tem nova oportunidade em Vitória. As opções são oito cursos de qualificação gratuitos, em áreas como gastronomia, beleza, automotiva, tecnologia e mecânica. Ao todo, serão abertas 204 vagas. A pré-inscrição começa na sexta-feira (11), a partir das 17h, no site vixcursos.vitoria.es.gov.br.


Oferecidos pela Prefeitura de Vitória, os cursos fazem parte do programa QualificaVix e da Gratuidade, em parceria com o Senac-ES e o Senai-ES. As aulas serão no Senac Beira-Mar e nas unidades do Senai Porto e Beira-Mar. Para participar, é necessário ser morador de Vitória ou trabalhar no município e se atentar aos requisitos de cada vaga. 


De acordo com o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a oferta de cursos conectados a diferentes possibilidades do mercado de trabalho permite que o cidadão possa aprender, se aperfeiçoar e buscar novas oportunidades profissionais.


Confira abaixo todos os cursos e o número de vagas disponíveis para cada um.

QualificaVix/ Senac-ES            

Pães e Burgueres
Período: 1º, 2, 5 e 6 de outubro
Horário: 8 às 12h
Local: Senac Beira-Mar
Vagas: 12
Carga horária: 16h
Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental.


Tranças Nagô
Período: 5 a 9 de outubro
Horário: 18 às 22h
Local: Senac Beira-Mar
Vagas: 12
Carga horária: 20h
Pré-requisitos: A partir dos 17 anos; mínimo 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; ser cabeleireiro

QualificaVix/Senai-ES

Operações de Torno CNC - Turma 1
Período: 5 de outubro a 9 de novembro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 80h
Pré-requisitos: A partir dos 18 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental; experiência e/ou conhecimento comprovado em tornos mecânicos convencionais.


Operações de Torno CNC - Turma 2
Período: 19 de outubro a 23 de novembro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 80h
Pré-requisitos: A partir dos 18 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental; experiência e/ou conhecimento comprovado em tornos mecânicos convencionais.


Limpeza Vip Automotiva
Período: 5 a 29 de outubro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 60h
Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental.


Manutenção de ar-condicionado automotivo - Turma 1
Período: 5 a 21 de outubro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 40h
Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; conhecimentos e/ou experiência na área automotiva.


Manutenção de ar-condicionado automotivo - Turma 2
Período: 14 a 28 de outubro
Horário: 13h30 às 17h30
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 40h
Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; conhecimentos e/ou experiência na área automotiva.

QualificaVix/ Senai-ES Gratuidade

Informática Avançada - Aplicativos de Escritório
Período: 5 de outubro a 9 de novembro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Porto
Vagas: 30
Carga horária: 80h

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