Vitória abre 200 vagas de qualificação em 8 cursos gratuitos; veja opções

Quem busca se aprimorar profissionalmente tem nova oportunidade em Vitória. As opções são oito cursos de qualificação gratuitos, em áreas como gastronomia, beleza, automotiva, tecnologia e mecânica. Ao todo, serão abertas 204 vagas. A pré-inscrição começa na sexta-feira (11), a partir das 17h, no site vixcursos.vitoria.es.gov.br.
Oferecidos pela Prefeitura de Vitória, os cursos fazem parte do programa QualificaVix e da Gratuidade, em parceria com o Senac-ES e o Senai-ES. As aulas serão no Senac Beira-Mar e nas unidades do Senai Porto e Beira-Mar. Para participar, é necessário ser morador de Vitória ou trabalhar no município e se atentar aos requisitos de cada vaga.
De acordo com o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a oferta de cursos conectados a diferentes possibilidades do mercado de trabalho permite que o cidadão possa aprender, se aperfeiçoar e buscar novas oportunidades profissionais.
Confira abaixo todos os cursos e o número de vagas disponíveis para cada um.
Pães e Burgueres
Período: 1º, 2, 5 e 6 de outubro
Horário: 8 às 12h
Local: Senac Beira-Mar
Vagas: 12
Carga horária: 16h
Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental.
Tranças Nagô
Período: 5 a 9 de outubro
Horário: 18 às 22h
Local: Senac Beira-Mar
Vagas: 12
Carga horária: 20h
Pré-requisitos: A partir dos 17 anos; mínimo 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; ser cabeleireiro
Operações de Torno CNC - Turma 1
Período: 5 de outubro a 9 de novembro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 80h
Pré-requisitos: A partir dos 18 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental; experiência e/ou conhecimento comprovado em tornos mecânicos convencionais.
Operações de Torno CNC - Turma 2
Período: 19 de outubro a 23 de novembro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 80h
Pré-requisitos: A partir dos 18 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental; experiência e/ou conhecimento comprovado em tornos mecânicos convencionais.
Limpeza Vip Automotiva
Período: 5 a 29 de outubro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 60h
Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental.
Manutenção de ar-condicionado automotivo - Turma 1
Período: 5 a 21 de outubro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 40h
Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; conhecimentos e/ou experiência na área automotiva.
Manutenção de ar-condicionado automotivo - Turma 2
Período: 14 a 28 de outubro
Horário: 13h30 às 17h30
Local: Senai Beira-Mar
Vagas: 30
Carga horária: 40h
Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; conhecimentos e/ou experiência na área automotiva.
Informática Avançada - Aplicativos de Escritório
Período: 5 de outubro a 9 de novembro
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Porto
Vagas: 30
Carga horária: 80h