Vitória abre 200 vagas de qualificação em 8 cursos gratuitos; veja opções

Quem busca se aprimorar profissionalmente tem nova oportunidade em Vitória. As opções são oito cursos de qualificação gratuitos, em áreas como gastronomia, beleza, automotiva, tecnologia e mecânica. Ao todo, serão abertas 204 vagas. A pré-inscrição começa na sexta-feira (11), a partir das 17h, no site vixcursos.vitoria.es.gov.br.





Oferecidos pela Prefeitura de Vitória, os cursos fazem parte do programa QualificaVix e da Gratuidade, em parceria com o Senac-ES e o Senai-ES. As aulas serão no Senac Beira-Mar e nas unidades do Senai Porto e Beira-Mar. Para participar, é necessário ser morador de Vitória ou trabalhar no município e se atentar aos requisitos de cada vaga.





De acordo com o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a oferta de cursos conectados a diferentes possibilidades do mercado de trabalho permite que o cidadão possa aprender, se aperfeiçoar e buscar novas oportunidades profissionais.





Confira abaixo todos os cursos e o número de vagas disponíveis para cada um.