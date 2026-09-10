Transpetro prorroga inscrição e marca nova data de prova de concurso

A Transpetro prorrogou as inscrições do concurso público até o dia 21 de setembro. Com a decisão, as provas foram reagendadas para o dia 6 de dezembro. Pelo cronograma inicial, o prazo terminaria no dia 14 de setembro e os exames aconteceriam em 29 de novembro.





A retificação do edital foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10).

As oportunidades estão distribuídas por quatro editais, totalizando 4.171 vagas, das quais 281 são imediatas e 3.890 para formação de cadastro de reserva. Os empregos estão divididos entre os quadros de mar (abrangência nacional) e de terra (com divisão regionalizada).