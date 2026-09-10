Transpetro prorroga inscrição e marca nova data de prova de concurso

A Transpetro prorrogou as inscrições do concurso público até o dia 21 de setembro. Com a decisão, as provas foram reagendadas para o dia 6 de dezembro. Pelo cronograma inicial, o prazo terminaria no dia 14 de setembro e os exames aconteceriam em 29 de novembro.
A retificação do edital foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10).
As oportunidades estão distribuídas por quatro editais, totalizando 4.171 vagas, das quais 281 são imediatas e 3.890 para formação de cadastro de reserva. Os empregos estão divididos entre os quadros de mar (abrangência nacional) e de terra (com divisão regionalizada).
Edital 01 – Mar: destinado aos cargos de Auxiliar de Saúde, Condutor Bombeador, Condutor Mecânico, Cozinheiro, Eletricista, Moço de Convés, Moço de Máquinas e Taifeiro.
Edital 02 – Mar: voltado para os cargos de Segundo Oficial de Máquinas e Segundo Oficial de Náutica.
Edital 03 – Terra: destinado a candidatos de níveis médio e técnico em diversas áreas administrativas e operacionais.
Edital 04 – Terra: voltado para profissionais de nível superior em áreas como Engenharia, Administração, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Direito e outras especialidades.
O certame também conta com 40% das vagas reservadas a grupos específicos: 25% para negros, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
Os candidatos precisam ter ensino médio ou superior. Os salários iniciais variam de R$ 5.464,00 a R$ 15.034,81, além de outros benefícios. Os profissionais contratados terão vínculo regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 81,50 para os cargos de nível médio e R$ 117,00 para os de nível superior.
As provas objetivas (todas as áreas) e discursivas (apenas para a ênfase em Advocacia) serão aplicadas em 6 de dezembro. Para algumas funções, haverá também teste de aptidão física.
A seleção terá validade de 18 meses, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma vez por igual período, conforme a conveniência da empresa.
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