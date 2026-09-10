Armas, fraldas e omissão: o ciclo invisível que a sociedade precisa romper

Aquele menino, que para a lei ainda deveria estar sob proteção integral, já carregava a responsabilidade direta por quatro filhos. Na sua visão de mundo, tragicamente distorcida por uma realidade precoce, a arma era apenas uma ferramenta para garantir o sustento de crianças que, como ele, já nasciam marcadas pela exclusão.





Naquele instante, deixei que a mãe e a mulher guiada por valores de compaixão assumissem o pensamento. Foi impossível não sentir uma perplexidade dolorosa. Como chegamos a esse ponto? Como mãe, tentei imaginar o rastro de omissões do Estado e as camadas de violência estrutural que moldaram a vida de um menino que deveria ter tido o ordenamento jurídico como um escudo protetor, mas que, na prática, encontrou apenas o vazio.





A promessa constitucional de “prioridade absoluta” para a infância parecia, naquele cenário, uma frase de efeito tristemente ausente.





Minha preocupação se estendeu imediatamente para as quatro crianças geradas sob esse manto de vulnerabilidade. Sem uma intervenção que seja assistencial, humana e sistêmica, elas estão fadadas a girar na mesma engrenagem de invisibilidade e violência. É um ciclo que nos obriga a refletir: onde falhamos como sociedade?





No exercício da minha função como defensora pública, o desafio se revelou imenso. O Direito, em casos assim, não pode ser apenas uma régua de punição. É imperativo lutar para a transformação de vidas e para o resgate da cidadania e da dignidade. Mas a pergunta que não cala é como efetivar essa transformação?