O STF e a advocacia entre a norma e a exceção

As mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro e dirigidas a um número associado ao ministro Alexandre de Moraes produziram uma crise institucional. O problema está na reação da Justiça quando a suspeita alcança pessoas no centro do poder econômico e institucional.

A indignação é compreensível, mas péssima conselheira do processo penal. Se a gravidade do episódio justificar a relativização da competência, da legalidade da prova ou da separação entre acusar e julgar, escolhe-se primeiro o resultado e adaptam-se depois as regras.

Ernst Fraenkel oferece uma chave de leitura para esse risco. Em O Estado Dual, concebido a partir do nacional-socialismo — realidade distinta da brasileira —, o jurista descreveu a convivência entre um Estado normativo, que preservava regras necessárias à previsibilidade social e econômica, e um Estado de prerrogativas, guiado por conveniências políticas. A exceção não elimina a legalidade, mas coexiste com ela e seleciona quem será protegido pelo direito.