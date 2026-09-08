CVM aplica multas que somam R$ 203 mi a Vorcaro e a outros 15 réus em caso de fraude com FII

Accioly destacou que o parentesco entre os réus, isoladamente, não demonstra nada, mas, frisou que "o que se imputa na acusação não é o vínculo, mas sim o uso que dele se fez". "A coincidência, operação ou alteração, entre a posição compradora dos veículos de Daniel e a posição vendedora dos veículos revela que essa parte da família operou com unidade de coordenação do esquema. E é nessa qualidade que a fraude se lhe imputa."