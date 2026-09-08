AGU pede suspensão imediata do afastamento de diretor-geral da PF

Notícias relacionadas:STF: Segunda Turma tem maioria para afastar Andrei; Gilmar pede vista.Diretores da PF apoiam Andrei Rodrigues e colocam cargos à disposição.No pedido feito a Fachin, a AGU destaca que a decisão de Mendonça é uma violação à prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República para prover e desprover cargos de direção da Polícia Federal. Além disso, o órgão destaca que a saída abrupta do diretor-geral da PF “compromete o funcionamento das atividades de polícia judiciária e gera risco de desorganização institucional”.