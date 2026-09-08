Novidades à vista: 3 signos que terão mudanças no amor nos próximos dias

A leitura é complementada por outras quatro cartas: “A Lua”, “Rei de Espadas”, “Rei de Copas” e “Ás de Ouros”. Para Elenizia Salgado, elas ajudam a mostrar outros aspectos desse momento. “Para finalizar e complementar a leitura, temos: ‘A Lua’ que revela o fim de um período de indecisões. O ‘Rei de Espadas’ sugere trabalhar mais a autoestima, com mais foco e determinação. O ‘Rei de Copas’ engrandece totalmente seu valor pessoal e, por fim, o ‘Ás de Ouros’ destaca rapidez e ações concretas para relacionamentos reais”.