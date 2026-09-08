Carro capota na BR 482 e motorista não é encontrado em Dores do Rio Preto

Um Toyota Yaris foi encontrado sem o motorista após um acidente na BR 482, na zona rural de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (7). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o condutor perdeu o controle do carro em uma curva, bateu contra um barranco e, em seguida, capotou.





Ainda segundo os relatos feitos à PM, o motorista teria sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A corporação fez consultas em hospitais de Guaçuí e de Espera Feliz, em Minas Gerais, além da Central do Samu, mas não conseguiu localizar o condutor.





De acordo com a PM, o veículo estava com a documentação regular e nenhum material ilícito foi encontrado. O carro foi retirado do local por um guincho particular.





A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Rodoviária Federal e Civil para saber se o motorista foi localizado e aguarda retorno.