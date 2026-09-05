Carro bate em poste, pega fogo e deixa 700 clientes sem energia em Colatina

Cerca de 700 consumidores ficaram sem energia após um carro bater contra um poste e pegar fogo na madrugada deste sábado (5), no bairro Padre José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após a colisão, o poste caiu e obstruiu a via. Segundo a Empresa Luz e Força Santa Maria, o fornecimento foi totalmente restabelecido para todos os clientes na manhã deste sábado. A estrutura danificada foi substituída.





Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a CNH vencida e relatou aos militares que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro e apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, como fala arrastada, odor de álcool e dificuldade de equilíbrio.





O condutor sofreu uma escoriação na cabeça e foi levado ao Hospital Sílvio Avidos. Após receber alta, foi encaminhado à delegacia. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência para combater as chamas do veículo. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina.





Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina e que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teria informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o conduzido.